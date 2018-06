Az ecuadori külügyminiszter lett az ENSZ Közgyűlésének új elnöke

Az ENSZ Közgyűlése kedden Maria Fernanda Espinosa Garces ecuadori külügyminisztert választotta meg új elnökének: a politikust 128:62 arányban Mary Elizabeth Flores Flake hondurasi ENSZ-nagykövet ellenében választották meg a Közgyűlés 73. elnökének – Maria Fernanda Espinosa Garces a negyedik nő a Közgyűlés élén.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előző nap az MTI-t arról tájékoztatta: az ENSZ-közgyűlés következő elnökének Magyarország az ecuadori külügyminisztert támogatja, akivel szeretnének megállapodni arról, hogy továbbra is legyen magyar munkatárs a Közgyűlés elnökének stábjában. Magyarország emellett fontosnak gondolja a közgyűlés szerepének növelését, hiszen ez egy legitim testület, amelyben minden tagállam ott van, ezért az ország továbbra is pénzügyi támogatást nyújt a közgyűlés elnöki irodájának működéséért.

Maria Fernanda Espinosa Garces ecuadori külügyminiszter, az ENSZ Közgyűlésének frissen megválasztott elnöke (Forrás: Wikipedia)

Megválasztását Maria Fernanda Espinosa Garces a politikában résztvevő, politikai és médiatámadásoknak egyaránt kitett, valamennyi nőnek” ajánlotta. Az 54 éves, spanyolországi születésű ecuadori politikus – aki tanulmányait az ecuadori Katolikus Egyetem után az amerikai Rutgers Egyetemen végezte – korábban több miniszteri tárcát is irányított, így például védelmi miniszter is volt. Filozófus és társadalomtudós. Életrajza szerint politikai karrierje mellett hazájában költői és esszéírói munkásságával is elismerést vívott ki.

Espinosa Garces szeptemberben veszi át az ENSZ Közgyúlése irányítását Miroslav Lajcak szlovák politikustól. A Közgyűlés irányítja a világszervezet tevékenységét az ülésszakok között, dönt a költségvetésről, valamint bár nem kötelező érvényű, de a világ közvéleményét tükrözőnek mondott szerződéseket és határozatokat fogad el.