Várhatóan balközép kormány jön létre Szlovéniában a szakértő szerint

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa szerint várhatóan baloldali, balközép kormány jön létre Szlovéniában, mert annak lenne olyan támogatottsága a pártok, a törvényhozás részéről, amely működőképessé teszi.

Megnyerte a szlovéniai parlamenti választásokat a Janez Jansa vezette bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt. A schengeni határ védelmére felszólító politikus azonban nincs könnyű helyzetben, az eredményekből ugyanis jól látszik, hogy egyelőre sem a jobb-, sem a baloldal nem tud kormányt alakítani.

Nem nagyon jön össze a 46 képviselői mandátum Jansa pártjának – értékelte a kialakult helyzetet az M1 Ma Este című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, Balkán-szakértő. Ördögh Tibor azt mondta, hiába nyerték meg választást, számos problémára lehet még számítani, hiszen a balközép már a kampányban elzárkózott attól, hogy bármilyen együttműködésbe belekezdjenek Janez Jansa pártjával.

„Ennek következtében elég nehéz lesz egy többségi kormányt összehoznia Jansának, ha szeretne” – vélekedett.



Habár a politikában felfedezhető, hogy két teljesen ellentétes elveket valló pártok összeállnak – így történt ez Olaszországban –, a szakértő szerint Szlovéniában ennél kissé bonyolultabb a helyzet, ugyanis a mandátumokat szétapródozott pártok szerezték meg, és az kellene, hogy sokan működjenek együtt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy megtörténhet, hogy az a kormányprogram is nagyban megváltozhat majd, amellyel egy-egy adott párt elindult a választáson.

„Bárki is alakít majd kormányt Szlovéniában, annak nagyon nehéz dolga lesz, hogy kiegyezzenek egymással, és egy kormányprogramot tegyenek le az asztalra, ami lehet, hogy nagyon nem fog hasonlítani arra a programra, amivel a választásokon elindultak ezek a pártok” – magyarázta Ördögh Tibor.

A szakértő arról is beszélt, megfigyelhető, hogy a szavazók kissé elmozdultak a jobboldali pártok felé – utalva arra, hogy a Szlovén Nemzeti Pártnak eddig nem sikerült bejutnia a Parlamentbe, most azonban négy mandátumot is szerzett –, ennek oka pedig a migrációs politika, illetve a biztonságpolitika lehetett.

Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e újabb előrehozott választás – hiszen ez volt a harmadik – azt mondta, reméli, hogy sikerül kormányt alakítani, hiszen Szlovénia érdeke, hogy stabilan tudjon működni, és ne előrehozott választástól előrehozott választásig „bukdosson tovább”.