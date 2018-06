Migráns-regisztráció: A törvények nem számítottak, tartózkodási engedélyt kellett adni

A törvények nem számítottak, a fontos az volt, hogy a migránsok minél hamarabb megkapják a maradásukhoz szükséges dokumentumokat – nyilatkozta az M1-nek egy német nő, aki korábban a migránsok regisztrációjával foglalkozott egy befogadóállomáson. Arról is beszélt, hogy senki nem ellenőrizte a személyi adatok valódiságát. Hetek óta gyűrűzik a botrány Németországban a brémai menekültügyi hivatalban történt visszaélések miatt. Mára az is kiderült, hogy több tucat szélsőséges iszlamista is menedékjogot kaphatott.