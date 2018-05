Újabb fordulat Rómában: továbbra sem tudni, mikor lesz olasz kormány

Épphogy felmerült, hogy felállhat az új olasz kormány, rövid időn belül a semmibe veszett a remény, miután az államfő nem támogatta az eurószkeptikus Paolo Savona pénzügyminiszteri kinevezését, amire válaszul Giuseppe Conte visszaadta a kormányalakítási megbízást. A választáson győztes pártok viszont nem támogatják Mattarella elnök jelöltjét a kormányfői posztra, és egyértelműen nemet mondanak a szakértői kormányra. Csütörtök este aztán az Öt Csillag Mozgalom és a Liga megállapodott: újabb kísérletet tesznek a kormányalakításra. A miniszterelnök-jelöltjük ismét Conte lesz.

„Olyan választás után vagyunk, amelyen pártok egy csoportja kinyilvánította szándékát, hogy együtt vezetnék az országot, azonban az államfő ezt megvétózta, mert nem támogatja az egyik kormánytagot, Paolo Savonát” – mondta Tanács-Mandák Fanni. Az Olaszország-szakértő az M1 Szemtől szembe című műsorában megjegyezte, komoly alkotmányjogászok vitáznak arról, hogy az államfőnek volt-e vétójoga, hiszen az alkotmány vonatkozó cikkelye szerint a köztársasági elnök felkéri kormányalakításra a miniszterelnök-jelöltet, és annak javaslata alapján kinevezi a minisztereket.

Kifejtette, ez a meghatározás nem jogosítja fel az államfőt arra, hogy megvétózza a miniszterek személyét. Úgy vélekedett, habár volt ilyesmire példa a múltban, a vétónak indoka is volt, ebben az esetben azonban úgy tűnik, a politikust nézetei miatt utasította el a köztársasági elnök és ez óriási felháborodást váltott ki, ennek látható most az eredménye.



Nincs reális esély a távozásra

Molnár Anna Olaszország-szakértő úgy vélekedett, alapvetően az Olaszország iránt felelősség miatt történt a vétó, hiszen Savonáról érdemes tudni, hogy meglehetősen euróellenes kijelentései és nézetei voltak korábban. Kifejtette, az államfő ennek tudatában attól tarthatott, ez odáig vezet, hogy reálisabbá válhat Olaszország eurózónából való kilépése. Megjegyezte, ez nem feltétlenül politikai, alapvetően inkább érdekekre vonatkozó döntés volt az államfő részéről.

Tanács-Mandák Fanni erre úgy reagált: az eurózónából való kilépést nem a gazdasági miniszter dönti el, illetve nincs is protokoll a távozásra, hiszen csak az unióból lehet kilépni, továbbá a beterjesztett kormányprogramban az eurózónából való kilépés nem is szerepel.

Hozzátette, az ügyben új fordulat, hogy megalakulhat a sárga-zöld koalíció, azonban Paolo Savona nem a gazdasági, hanem a külügyminiszteri tárcát vinné, így ugyanúgy részt venne a kormány működésében. Megjegyezte, hogyha más pozícióban, de Savona bent marad a kormányban, érdekes kérdés lehet, az mennyire hatástalanítja a vélelmezett kilépést az eurózónából.

Molnár Anna szerint reális esély nincs arra, hogy Olaszországból kivezessék az eurót. Az utolsó felmérés szerint az olaszok 59 százaléka támogatja az eurózónában való részvételt, ami alapvetően többséget jelent, de ez mégis a legalacsonyabb adat az eurózónában.

Arra a kérdésre, hogy milyen következménnyel járna, hogyha Olaszország kilépne az eurózónából, Tanács-Mandák Fanni azt mondta, gyakorlatilag beláthatatlan, hogy ebben az esetben mi történne, de nemcsak Olaszországra, hanem az egész eurózónára nézve. Megjegyezte, már önmagában is fajsúlyos, ha egy alapító tagállam ilyen nagy döntést fontolgat, azonban nem lát reális esélyt arra, hogy a közeljövőben ez megtörténjen.

Ilyen még nem volt

Molnár Anna úgy vélte, lehetett látni, nem lesz könnyű a kormányalakítás, hiszen nagyon sok folyamat indult el annak érdekében, hogy lehetséges koalíció alakuljon. Hozzátette, nagyon elhúzódik a kormányalakítás, és még most is nagyon nehéz megmondani, hogy sikerül-e a Ligának és az 5 Csillag Mozgalomnak dűlőre jutni, hiszen párhuzamosan két lehetőségről is tárgyalnak. Az egyik az, hogy Giuseppe Conte kormányt alakít az 5 Csillaggal és a Ligával, de emellett bejelentkezett harmadik lehetséges koalíciós partnerként az Olaszország Barátai nevű párt is, azonban úgy tűnik, hogy az 5 Csillag ezt elutasítaná, de közben folytatódnak a tárgyalások az államfőnél, így szinte lehetetlen megmondani, hogy mi fog történni.

Tanács-Mandák Fanni arról is beszélt, 1948 óta soha nem volt arra példa, hogy úgy hoztak előrehozott választásokat, hogy a rendes megválasztott parlament nem tudott az új kormánynak bizalmat szavaznia.

Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) párt vezetője támogatóival találkozik Nápolyban. (MTI/EPA/Ciro Fusco)

Legkorábban július végén lehetne választás

Hogyha előrehozott választásokat rendeznének Olaszországban, Molnár Anna szerint az legkorábban július végén történhet meg, reális esetben pedig valószínűleg őszre tehető, és az egyedüli párt, amelynek érdekében áll, hogy ez megtörténjen, az a Liga. A párt ugyanis növelte társadalmi támogatottságát a választások óta – jelenleg nagyjából 28 százalékon áll –, és amennyiben az 5 Csillag Mozgalommal együtt indulnának, a jelenlegi választói akarat szerint kaphatnának akár 55 százalékot is, azonban a tőzsdére nehezedő teher jelentősen befolyásolja a választói akaratot.

Tanács-Mandák Fanni szerint a gazdasági instabilitás és a munkaerőpiaci nehézségek is komoly befolyásoló tényezők. Kifejtette, több elemzés is készült azzal kapcsolatban, hogyha előrehozott választásokat tartanának, az egyéni választókerületek több mint 90 százalékát megnyerhetné a Liga és az 5 Csillag Mozgalom, ami nagyon stabil többséget eredményezne a parlamentben.

Újra próbálkoznak

Csütörtöki megállapodása szerint újabb kísérletet tesz a kormányalakításra az Öt Csillag Mozgalom és a Liga. Az M5S-től származó információk szerint miniszterelnök-jelöltjük – az első próbálkozásukhoz hasonlóan – a jogász Giuseppe Conte.

A csütörtöki volt az utolsó lehetőség egy politikusi kormány létrehozására Olaszországban, ahol március 4-én tartottak választásokat.