Előrelépést jelent a magyar-amerikai külügyminiszteri találkozó

Előrelépést jelent a magyar-amerikai kapcsolatokban a két ország külügyminisztereinek találkozója; ilyen szintű megbeszélés nem volt 2012 óta – közölte Kaló Máté Amerika-szakértő az M1 Ma reggel című műsorában. A bevándorlás mellett sok közös pont van a két kormányzat között, erről az M1 washingtoni tudósítója beszélt.

Ha egyetlen szóval lehetne minősíteni a találkozót, tartalmas volt – értékelte Szijjártó Péter és Mike Pompeo tárgyalását az M1 washingtoni tudósítója. A bevándorlás mellett sok közös pont van a két kormányzat között.

Szijjártó Péter a találkozó után a közmédiának elmondta, hogy Magyarország nem áll be a bírálók sorába, amelyek éles kritikával illetik szinte hobbiszerűen az amerikai kül-, és belpolitika egyes döntéseit. Szó esett a védelmi együttműködés megújításáról is, amelyre mindkét ország részéről megvan a politikai akarat. A magyar diplomácia vezetője konkrét javaslatokat is előterjesztett.



Szijjártó Péter a tárgyalások után megjegyezte: a megbeszélésen felvetődött, hogy a NATO-tagállamoknak mielőbb meg kellene felelni az úgynevezett kétszázalékos elvárásnak, azaz annak, hogy a hazai össztermékük 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítsák, és Magyarországnak világos menetrendje van arra, hogy miként érheti el ezt a célt. Washington többször és kitartóan bírálta az európai és nem európai országokat, amelyek nem járulnak hozzá megfelelő mértékben a védelmi kiadásokhoz.

A terrorizmus elleni közös küzdelem, közös missziókban való magyar részvétel is szóba került, és megállapodtak abban, hogy a NATO által elindítani szándékozott iraki kiképzési misszióban magyar katonák is részt vesznek

Szijjártó Péter tájékoztatta amerikai kollégáját az ukrajnai magyarok helyzetéről, és hogy a tervezett nyelvtörvény hogyan csorbítana az őshonos kisebbség jogait Kárpátalján. Mike Pompeo ígéretet tett arra, hogy támogatják a magyar törekvéseket. Az amerikai külügyminisztérium közleménye kiemelte az Ukrajnának nyújtandó segítség fontosságát és közeledését a NATO-hoz, illetve hogy meg kell előzni az orosz befolyás növekedését Közép-Európában.

Jöhet a román gáz

Kaló Máté Amerika-szakértő az M1 Ma reggel című műsorában a megbeszélés fontos elemének nevezte azt is, hogy az Egyesült Államok szerepet vállal Magyarország energiaellátásában. Szijjártó Péter ígéretet kapott arra, hogy a Romániában kitermelendő amerikai gáz Magyarországra juttatását az amerikai kormányzat is támogatja.

„Nagyon fontos az amerikaiak és a szövetségesei számára, hogy az Oroszországtól való energiakitettség csökkenjen. A romániai gáztermelés pedig felpezsdítheti a versenyt az energiapiacon” – fogalmazott.

Szijjártó Péter kitért arra: az amerikai vállalatok alkotják ma már a második legjelentősebb beruházói közösséget Magyarországon, 1700 amerikai cég százezer magyarnak ad munkát.

Ezzel összefüggésben a szakértő kiemelte: még a leghidegebb politikai viszony idején sem tört meg ez a trend, az amerikai vállalatok szívesen fektetnek be a régióba és Magyarországra , amely előnyös a magyar gazdaság számára is.



Az amerikaiak máshogy tekintenek Ukrajnára

Ugyancsak hangsúlyos témája volt a tárgyalásnak a magyar-ukrán viszony. Az Egyesült Államok ugyan jogosnak tartja a magyar igényeket a kárpátaljai magyar kisebbséget hátrányosan érintő ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban, de az amerikai álláspont szerint ezt az igényt konszenzuskeresőbb módon kellene Magyarországnak érvényesítenie – mondta az elemző.

Magyarország erős érdekérvényesítésbe kezdett a kárpátaljai magyarok védelme érdekében az elmúlt fél évben, de észre kell venni, hogy az amerikai szempontjából a NATO érdekek Ukrajna NATO közeledése élvez prioritást – tette hozzá.

A szakértő a honvédelmi kiadásokkal kapcsolatban megjegyezte: Magyarország már évekkel ezelőtt célul tűzte ki, hogy 2020-as évek közepéig eléri ezt szerződésben rögzített szintet. Azzal, hogy Benkő Tibor vezérkari főnök került a honvédelmi tárca élére, azt az üzenet hordozza, hogy a magyar kormány komolyan veszi a honvédelmi fejlesztés – húzta alá.