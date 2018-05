A kubai elnök erőteljes támogatásáról biztosította Nicolás Madurót

Caracasba vezetett az új kubai elnök első külföldi útja, amelyen Miguel Díaz-Canel erőteljes támogatásáról biztosította Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit ugyanakkor a nemzetközi közösség nagy része egyre jobban elszigetel, és nem ismeri el minapi választási győzelmét sem, hiszen azt egybehangzó vélemények szerint a demokratikus normák mellőzésével szerezte.

A kubai vezető caracasi útján azt hangoztatta, hogy országa szolidáris “az imperializmus politikai, diplomáciai, gazdaság és pénzügyi háborúja által sújtott” Venezuelával. Díaz-Canel szerint a Venezuela ellen foganatosított nyugati szankciókkal el akarják vitatni Maduro újraválasztásának legitimitását.

A kubai elnök Maduróval tartott megbeszélése után fogadkozott, hogy akármilyen nagy kihívások előtt áll is Venezuela, mindig számíthat Kubára. Gratulált Madurónak a „demokratikus győzelemhez”, és azt mondta, hogy Venezuela példát mutat a latin-amerikai országoknak. Emlékeztetett arra, hogy Venezuela a múltban sokszor és sokféleképpen támogatta Kubát, és Havanna ezért hálával tartozik.

A caracasi látogatás Miguel Díaz-Canel első külföldi útja azóta, hogy a múlt hónapban átvette a szigetország irányítását Raúl Castrótól. Elkísérte őt Havannába a felesége, Liz Cuesta is, megtörve ezzel a közel hatvanéves hagyományt. A Castro fivérek, Fidel és Raúl általában hitvesük nélkül utaztak hivatalos külföldi látogatásra.

Venezuela elnőke, Nicolas Madura (j) Kuba vezetője, Miguel Diaz-Canel (b) Caracasban (MTI/EPA/Miguel Gutierrez)

Amerika és az EU sem ismeri el a venezuelai eredményt

Kubát erős szövetségi kötelék köti össze Venezuelával, amely olajjal látja el a szigetországot, és cserébe képzésre küldi Kubába az orvosait, tanárait és sportolóit.

A május 20-án tartott venezuelai elnökválasztás eredményét az Egyesült Államok és az Európai Unió mellett több latin-amerikai ország sem ismeri el. Valamennyien a demokrácia aláásásával vádolják a szocialista elnököt, aki a legnagyobb ellenzéki tömörülés bojkottja mellett megtartott voksoláson a szavazatok 67,7 százalékát szerezte meg. Maduro legfőbb riválisa, Henri Falcon szerdán jelentette be, hogy a legfelsőbb bíróságon megtámadja a választási eredményt. Falcon új elnökválasztást követel, és azt állítja, bizonyítani tudja, hogy a kormánypárt megvesztegette a választókat, hogy újra hatalomra segítse Madurót.

A választások másnapján Donald Trump amerikai elnök újabb Venezuela elleni szankciókról írt alá rendeletet. Az új büntetőintézkedések megtiltják az amerikai állampolgároknak, hogy kereskedelmi tevékenységet folytassanak, vagy a venezuelai olajiparból vagy más ágazatokból származó vagyontárgyakat felvásároljanak. Az Egyesült Államok példáját követve Kanada is újabb szankciókkal sújtotta Venezuelát, és Brüsszel is bejelentette, hogy újabb büntetőintézkedéseket vezet be ellene. Az EU januárban már több venezuelai vezető számára megtiltotta a beutazást az unió tagországaiba, és befagyasztotta bankszámláikat.