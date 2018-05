Magyarország és Amerika több területen is megerősítette együttműködését

Washingtonban tanácskozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel. A tárcavezető az M1-nek elmondta: megerősítették a stratégiai szövetségüket, valamint Mike Pompeo világossá tette, hogy Magyarországra és Közép-Európára, mint természetes szövetségesre tekintenek.

A tárcavezető közölte: a megbeszéléssel megerősítették, hogy „Magyarország nem kíván az Egyesült Államokat hisztérikusan bíráló európai kórus tagjává válni”.

Magyarország továbbra is kiegyensúlyozottan, minden kritikát mellőzve fog hozzáállni az amerikai bel- és külpolitikai intézkedésekhez – jelentette ki, majd hozzátette: a két ország több területen is megerősítette az együttműködését.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter fogadja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Washingtonban 2018. május 30-án. (MTI/AP/Pablo Martinez Monsivais)

Mindkét ország fontosnak tartja az illegális migrációval szembeni fellépést

Világosan láthattuk, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció és a magyar kormány politikai megközelítései között rendkívül sok hasonlóság van, hiszen mindketten rendkívül fontosnak tartjuk a saját polgáraink biztonságának garantálását – mondta a miniszter.

Megerősítettük az együttműködésünket a terrorellenes küzdelemben. Világossá tettük, hogy az illegális migrációval szembeni fellépést rendkívül fontosnak tartjuk, mint ahogy a világon a keresztény közösségek érdekében történő fellépést is – hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Magyarország energiabiztonságának szempontjából is fontos az amerikai vállalatokkal való kapcsolat

A gazdasági együttműködés kérdése is hangsúlyosan került elő a megbeszélésen, tekintettel arra, hogy az amerikai vállalatok alkotják ma már a második legjelentősebb beruházói közösséget hazánkban – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Megerősítettük a gazdasági együttműködés fejlesztése iránti igényünket is, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az amerikai vállalatokkal való kapcsolat Magyarország energiabiztonságának szempontjából is fontos – fűzte hozzá.

Fontos lenne, ha 2022-től Magyarország gázellátásában már számíthatnánk a Romániából származó, amerikaiak által kitermelt gázra. Mike Pompeo ezen a területen is megerősítette az Egyesült Államok együttműködési szándékát – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy továbbra is együttműködnek rendkívül fontos külpolitikai kérdésekben, így az ENSZ-reform vonatkozásában és abban a tekintetben is, hogy Izraellel szemben tisztességes nemzetközi megközelítést szeretnének kivívni – mutatott rá.