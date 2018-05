Hét hónap után végre kormánya lehet Csehországnak

Immáron másodszor is Andrej Babis, a legutóbbi parlamenti választásokon nyertes ANO Mozgalom vezetője kapott kormányalakításra megbízást Zeman cseh államfőtől. Tavaly ősszel még a koalíciókötésig sem sikerült eljutnia a szlovák származású cseh milliárdosnak, de ennek ellenére nem írt ki az időközben újraválasztott cseh köztársasági elnök előrehozott választásokat. Kérdés, most mire mehet Babis, és mi lesz a cseh politikai válsággal, ami miatt több mint fél éve ügyvezető kormánya van a közép-európai országnak.

Garai Nikolett Csehország szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában szerda reggel elmondta, a helyzet nagyjából most is ugyanaz, mint az elmúlt fél évben, de most május végéig még él a remény a változásra, ugyanis Babis megegyezett a korábbi kormánypárt szociáldemokratákkal, a koalíciós partner tagságának, mintegy 17 ezer embernek a június közepéig kell áldását adnia a koalíciós megállapodásra.

Milos Zeman cseh elnök Varsóban. MTI/EPA Fotó

Zeman mindenesetre már előre kijelentette, még június 15-e előtt kinevezi Babist kormányfőnek, akármi is lesz a szociáldemokrata párttagság véleménye a koalícióról, ez pedig újabb érdekes helyzetet teremthet – hívta fel a figyelmet a cseh belpolitika újabb furcsaságára a szakértő.

Külső támogató is kell

Még ez a kormány sem fogja lefedni a parlamenti többséget, ezért sokan úgy vélik, majd a kommunista párt kívülről fogja támogatni azt, ez a lépés a választóknál meglévő politikai bizonytalanságot növelheti – hangzik el a műsorban, ezzel kapcsolatban Garai Nikolett leszögezi, az eddig egyfajta politikai karanténban lévő kommunisták beengedése a politikai fősodorba töréspont lehet a szociáldemokraták tagságában, hiszen sok szociáldemokrata nem szeretne egy olyan kormányt, amit kívülről támogatna a szélsőbal.

Szerinte újabb csavar lehet az a tény, hogy koalíciós kormány egyébként szociáldemokrata külügyminiszter-jelöltjének kinevezését a szintén szociáldemokrata Zeman megvétózhatja, ugyanis az államfő szerint Miroslav Pohé nem megfelelő hozzáállást tanúsít a (jelenlegi) cseh migrációs politikához, másrészt a korábbi elnökválasztáson Zeman ellenfelét támogatta.

Szocdem lesz a belügyminiszter

A kormányalakításra felkért Babissal kapcsolatos korrupciós vádak eddig leginkább az derült ki, hogy megalapozatlanok voltak, azonban a további tisztánlátás érdekében Babis beleegyezett abba, hogy szociáldemokrata vezetője legyen a belügyminisztériumnak – ismertette a kormányfő-jelölt ügyeivel kapcsolatos legújabb fejleményeket a Csehország-szakértő a Kossuth Rádió reggeli műsorában.