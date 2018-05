Fegyveres támadás Belgiumban

Az RTBF belga közszolgálati televízió arról számolt be, hogy a férfi az ország keleti részében fekvő Liege központjában tüzet nyitott a járőröző rendőrökre, majd bemenekült egy közeli iskolába, ahol túszul ejtett egy takarítónőt.

A kivezényelt rendőrök agyonlőtték a támadót. A környező utcákat kiürítették, a helyi média tudósításai szerint több tucatnyi rendőrautó van a helyszínen. A különleges egységek kivezényelt tagjai végül agyonlőtték a támadót.

A környező utcákat kiürítették, a helyi média tudósításai szerint több tucatnyi rendőrautó van a helyszínen, és Willy Demeyer polgármester is megérkezett.

#BREAKING: 2 killed after a man opens fire at a police patrol in #Liege #Belgium, takes a woman hostage; the assailant reportedly ‘neutralized’ pic.twitter.com/J9gOqRKVKm

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 2018. május 29.