Továbbra is a migránsok befogadása áll a bolgár javaslat középpontjában

Továbbra is a kvóta, vagyis a kötelező befogadás kérdése körül van a legnagyobb vita az uniós tagállamok között. Az unió soros elnökségét betöltő bolgár javaslaton most némileg enyhítettek, középpontjában azonban továbbra is a bevándorlók szétosztási terve áll. Brüsszelben hétfőn az uniós külügyminiszterek is megvitatják az elképzelést, de szinte minden szakértő úgy látja, hogy nem fogják elfogadni. Magyarország mellett már a tagországok több mint fele ellenzi a tervet – közölte az M1 Híradója.