Menekültügyi reformok: reménytelennek tűnik a helyzet

Reménytelennek tűnik, hogy az uniós tagállamok megegyezzenek még ebben a félévben a menekültügyi reformokról. Miközben egyre inkább a 2015-ös állapotokra hasonlít a helyzet a Balkánon, továbbra is a kötelező kvótákat erőlteti Bulgária, mint az unió soros elnöke. A magyar kormány szerint „riasztó” az újabb javaslat, mert újból csak meghívót jelent a bevándorlók számára. Június végén lesz uniós csúcs Brüsszelben, már korábban azzal fenyegetőztek egyes nyugati politikusok, hogy ekkor biztosan áterőltetik a kvótarendszert – közölte az M1 Híradója.

Több mint ötszáz migránssal a fedélzetén érkezett egy spanyol hadihajó hétfőn reggel az egyik szicíliai kikötőbe. A bevándorlókat a Tunézia és Szicília közötti tengerszakaszon mentették ki a vízből. Csak az elmúlt napokban több mint 2000 migráns érkezett így a dél-olasz partokra.

Természetesen a migráció is szerepelt a témák között az európai uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozóján. Ezen belül szó volt az unió soros elnökségét betöltő Bulgária friss kvótajavaslatáról is.

A kvóta a központi elem

Az EU-elnökségért felelős bolgár miniszter vasárnap azt mondta, javaslatuk szerint a befogadás akkor lenne kötelező, ha a 3 évvel ezelőtti migránsáradat megismétlődne. De akkor is kötelező lenne a szétosztás, ha egy tagországban túllép egy előre meghatározott szintet a migránsok száma. Tehát a bolgár javaslatnak továbbra is központi eleme a kvóta. Az elképzelés szerint emellett kiemelten támogatnák a migrációban érintett frontországokat is.

„A bolgár javaslat újra a bevándorlók kötelező elosztásán alapul, ráadásul olyasmit sugall, ami rendkívüli veszélyt jelent Európa számára” – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a javaslat azon pontja, miszerint a migránsokat akkor kell szétosztani az uniós tagországok között, ha egy nagyobb áradat érkezik a kontinensre, meghívót jelent a bevándorlók számára.

A tárcavezető hozzátette, ha most életbe lépne a javaslat, akkor Görögországból azonnal meg kellene indítani a bevándorlók áthelyezését, és – ahogy fogalmazott – érdekes módon az áthelyezés középpontjában a közép-európai országok lennének.

„A javaslatot nem fogják elfogadni”

„Bulgária azt szeretné, ha a neve fennmaradna egy elfogadott határozattal, ezért egy kompromisszumos megoldást javasolnak” – fogalmazott Nógrádi György az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő szerint, mivel mindezt csak néhány nyugat-európai ország támogatja, a javaslatot nem fogják elfogadni.

„A migránsok EU-tagállamok közötti elosztásáról szóló vitát végre be kell fejezni, mert nincs realitása annak, hogy egyezség születne a kérdésben” – erről már Sebastian Kurz beszélt a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjújában. Az osztrák elképzelés, amely szerint a menekültválságot Afrikában kell megoldani, egybevág azzal az elképzeléssel, amelyet Magyarország már régóta szorgalmaz.

Az osztrák kancellár nem gondolja, hogy Ausztria hozzájárulását adná a menekültkvótákhoz. Az utóbbi napokban az osztrák belügyminiszter is azt mondta, hogyha kell, Ausztria összefog a szomszédokkal és segít a határvédelemben a Balkánon.