Az EU kiáll az iráni nukleáris megállapodás mellett Mogherini szerint

Az Európai Unió (EU) kiáll az Iránnal kötött atomalku mellett, amely nem kizárólag gazdasági okok, hanem biztonsági érdekek miatt is fontos Európa számára – közölte Federica Mogherini hétfőn.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek brüsszeli ülését követően tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az iráni nukleáris egyezmény felmondása nemcsak a régió, hanem Európa biztonságát is veszélyeztetné. Az EU és külügyminiszterei ismét kinyilvánították, hogy teljes mértékben kitartanak a megállapodás mellett mindaddig, amíg Irán is betartja az egyezményben vállalt kötelezettségeit – tette hozzá. Az unió pozitívan tekint a további tárgyalások elé, ugyanis nemzetközi vizsgálatok legújabb jelentései is megerősítették, hogy Irán teljes mértékben megfelel az egyezményben foglaltaknak – közölte.

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Mint elmondta, a Venezuelával kapcsolatban megfogalmazott nyilatkozat elfogadásában egység mutatkozott a külügyminiszterek között, amelyben az unió számos szakember által csalásnak minősített elnökválasztás megismétlésére szólították fel az ország vezetését. Rámutattak, hogy az elnökválasztás nem volt sem szabad, sem tisztességes, nem tartották tiszteletben a politikai sokszínűség, az átláthatóság, a demokrácia, a jogállamiság követelményeit. Emellett célzott szankciókat is kilátásba helyeztek – tette hozzá.

Mogherini elmondta, a Gázai övezetben kialakult helyzettel kapcsolatban a külügyminiszterek egyetértettek abban, hogy a térségben tevékenykedő partnerekkel közösen azonnali cselekvésre van szükség a további áldozatok elkerülése, valamint a humanitárius segítségnyújtás biztosítása érdekében.

A főképviselő a politikai párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet azt hangoztatva, hogy az összecsapások az izraeli-palesztin békefolyamat hiányosságai miatt újultak ki, amelyet csak felerősített az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetése. Arra emlékeztetett, hogy az Európai Unió kitart azon álláspontja mellett, hogy támogatja a két államon (az Izrael mellett békében élő független palesztin állam létrehozásán) alapuló békés megoldást, amelynek része Jeruzsálem státusának tisztázása is.