Napról napra romlik a helyzet Boszniában

Továbbra is aktívak a migránsok által használt útvonalak. Csaknem megállás nélkül érkeznek a migránsok Európába a tengeri és szárazföldi útvonalon is. A balkáni útvonalon is egyre többen érkeznek Bosznia-Hercegovinába. Mindeközben Líbiában az emberkereskedők legalább 15 migránst megöltek, amikor azok megpróbáltak elszökni az emberkereskedők egyik titkos börtönéből.

Van olyan település, ahol már több mint ezren sátoroznak. Bosznia-Hercegovinában néhány hete nőtt meg a migrációs nyomás, miután más útvonalon már nem tudtak Nyugat-Európába jutni az illegális bevándorlók. A helyiek félnek, mert gyakoriak a nézeteltérések és hangoskodások. Van olyan település, ahol petíciót írt a lakosság, amelyben a hatóságok segítségét kérik.

Velika Kladusa külvárosában több mint harminc sátor van egy mezőn. Mindössze néhány kilométerre a horvát határtól. A táborral szomszédos, hegyen túli terület már Horvátország, ahova illegálisan naponta több tucat bevándorló indul.

Velika Kladusán szombaton reggel is érkeztek illegális bevándorlók arra a rétre, amelyet a városvezetés még a múlt héten jelölt ki számukra. Az M1 helyszíni tudósítója elmondta, növekszik a tábor létszáma. A horvát határon próbálnak átjutni a migránsok, azonban nemcsak a 80 kilométeres szárazföldi, hanem a Korana és Glina folyókon keresztül is megpróbálkoznak – jelentette a tudósító.

A városba naponta érkeznek újak, és olyanok is, akiket a horvát hatóságok toloncoltak vissza. Az egyik szír férfi például két hónap alatt érkezett meg Montenegró irányából Boszniába. A szíriai Damaszkusz mellől indult útnak. Onnan, ahol márciusban a szíriai hadsereg több száz iszlamista harcost evakuált családjával együtt.

A helyiek szerint a mezőn kívül a környéken még több tucat helyen gyülekeznek a bevándorlók. Boszniában Velika Kladusa környékén vannak a legtöbben, összesen mintegy ezren. Sokan vannak közöttük olyanok is, akik Szerbia felől érkeztek.

Nyugtalanok a helyiek

Mintegy 60 km-re délre, Bihácson is napról-napra rosszabb a helyzet. Egy elhagyott épületbe több mint félezer migráns költözött be. Az épületben önkéntesek szoktak ételt osztani, azonban az nem szokott zökkenőmentesen zajlani. A bevándorlók ugyanis gyakran elégedetlenek azzal, hogy a nőket és a gyerekeket előre engedik a Vöröskereszt munkatársai, de arra is van példa, hogy nem ízlik nekik az étel amit kapnak, ezért tálcástól együtt kidobják azt.

Közben az ország déli részén is egyre több gondot okoznak a migránsok. Mostar közelében, ahová nemrég Szarajevóból több száz bevándorlót szállítottak egy ideiglenes táborba. Több tucat migráns azonban már másnap megszökött.

A helyiek egyre nyugtalanabbak, már petíciót is írtak, amiben a rendőrség segítségét kérik. Azt mondják: nem érzik magukat biztonságban, mert a bevándorlók gyakran bemennek udvaraikba és nem tartják be a törvényeket.

A magyar határnál is próbálkoznak

Bár az adatokból látszik, hogy a bevándorlók többsége az elmúlt hetekben elkerülte a magyar határt, pénteken ismét egy nagyobb csoporttal szemben kellett intézkedniük a magyar hatóságoknak is. A Baranya megyei Sátorhely térségében 11 migránst tartóztattak fel. A főleg férfiakból álló csoport tagjai iráninak és afgánnak mondták magukat.

Ezután a rendőrök hajnalban egy szerb kamiont is feltartóztattak Röszkénél. A járműben 3 pakisztáni férfit találtak, nekik sem voltak papírjaik.

A tengeri útvonal is népszerű

A migránsok előszeretettel választják a földközi-tengeri útvonalakat is, ahol folyamatosan érkeznek. A Frontex, az olasz haditengerészet hajóival, valamint civil szervezetek aktivistáival együttműködve két nap alatt összesen mintegy 1400 migránst mentettek ki a tengerből.

Szintén az olasz partok felé tartó migránsokat mentettek ki a portugál haditengerészet embere is. A csaknem háromszáz kimenekített között 84 gyermek és 22 nő is volt. A portugál hajó a dél-szicíliai kikötőbe szállította a menekülteket, majd átadták őket a helyi hatóságoknak. Többségük Tunéziából vagy valamelyik arab országból érkezett, de voltak közöttük fekete-afrikaiak is.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint csak az idén már több mint tízezer illegális bevándorlót regisztráltak Olaszországban. Mindeközben Líbiában az emberkereskedők legalább 15 migránst megöltek, amikor azok megpróbáltak elszökni az emberkereskedők egyik titkos börtönéből.