Románia szembemegy az európai értékekkel

A román médiában szinte teljes hírzárlat előzi meg az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatainak székelyföldi kongresszusát. Hasonló volt a sorsa az őshonos kisebbségek jogvédelmét felvállaló Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) tavalyi kolozsvári kongresszusának. Egy friss felmérés szerint pedig, a magyarok voltak tavaly az intoleráns, uszító megnyilvánulások fő célpontjai. Vincze Lóránt, a FUEN elnöke ezzel kapcsolatban azt mondta: Románia zsákutcába hajt, mert nem akarja meghallani, hogy magyar közösséget milyen jogsértések érik.

A magyarok végeztek az első helyen, őket szorosan követik a romák egy felmérésben, amelyet egy romániai civil szervezet végzett, és azt vizsgálta, hogy kik ellen irányulnak meghatározó médiaszemélyiségek gyűlöletbeszédnek minősíthető megnyilvánulásai.

Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke az M1 Ma este című műsorában ezzel kapcsolatosan úgy vélekedett, az, hogy Romániában a politikai elit elutasítja a párbeszédet, illetve hogy meghallja, a magyar közösséget milyen jogsértések érik, és hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve. Példának hozta a szenátusban zajlott autonómiavitát, amelyen az RMDSZ elmondta álláspontját, és „mindenki más ellene volt”.



Zsákutca Románia számára

Az elnök a hírzárlat kapcsán úgy fogalmazott, „autonómiáról beszélni, közösségi jogokról beszélni a magyarok számára Romániában, ez olyan no-go, tehát erről nem lehet beszélni. Hozzátette, ez a társadalom többségében meg is mutatkozik, hiszen nem sokat tudnak a témáról, így azt el is utasítják.

Arról is beszélt, hogy a FUEN kongresszuson is észrevehető volt ez a mentalitás. „A küldöttek úgy mentek haza, hogy a román állam egyértelműen elutasítja, hogy bármiről is vitát folytasson” – fejtette ki Vincze Lóránt. Hozzátette, nyugati politikusokkal beszélgetve úgy tapasztalja, hogy nem igazán értik ezt az elutasítást.

„Érvek nélkül elutasítani azt, hogy őshonos kisebbségekről egyáltalán szó legyen az Európai Unióban, ez teljesen meglepő, és ez gyakorlatilag zsákutca hosszútávon Románia számára. Ez nem illeszkedik semmiféle pozitív és európai értékeket valló közösségbe” – magyarázta.

Még keresztbe is tehetnek

Arra a felvetésre, hogy a román diplomácia valamilyen módon „keresztbe tehet” a Minority Safepacknek, úgy reagált, számítani lehet rá, hiszen megígérték, hogy ennek érdekében minden jogi eszközt megragadnak.