A leghatározottabban ellen kell állni a politikai nyomásgyakorlásnak

A Soros-hálózat minden eddiginél durvább külső nyomásgyakorlást indított az Európai Néppártban a Fidesz ellen – ezt mondta a párt kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy a Human Rights Watch nevű szervezet kampányt indított, hogy a Fideszt zárják ki az Európai Néppártból. A miniszterelnök minderről annyit mondott: Soros György arra akarja használni a pénzét, hogy befolyásolja az európai politikát, ráadásul úgy, hogy az a magyaroknak rossz legyen.

Elég ritkán van olyan, hogy egyszer csak megjelenik egy egyébként migrációpárti – Soros György által finanszírozott – szervezet, amely azért kampányol, hogy egy közösség zárja ki saját tagjait – vélekedett az M1 Ma Este című műsorában a Miniszterelnökség államtitkára. Tuzson Bence hozzátette, a néppárt politikai pártokból áll, akik maguk döntenek a saját sorsukról. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon komoly politikai nyomásgyakorlásról van szó, amelynek ellen kell állni, illetve meg adni a Néppártnak a lehetőséget, hogy maga döntsön az ügyben.

„Mindenképpen azt gondolom, hogy el kell ítélni, és a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ilyen típusú külső nyomásgyakorlással szemben is” – szögezte a Miniszterelnökség államtitkára.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta: Soros György arra akarja használni a pénzét, hogy befolyásolja az európai politikát, ráadásul úgy, hogy az a magyaroknak rossz legyen.



Szigorítják a Stop Soros! törvénycsomagot

Ifj. Lomnici Zoltán a Kossuth Rádióban rávilágított: ez nem az első alkalom, hogy Soros Györgyhöz köthető szervezetek lobbiznak Németországban Magyarország ellen. Korábban a Nyílt Társadalom Alapítványhoz tartozó szervezet a német külügyminisztériumot győzködte, hogyan lehetne nemzetközi nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetekre vonatkozó törvényt megváltoztassa – hangzott el az adásban. „Azt látjuk, hogy visszatérő jelleggel megpróbálják aláásni a magyar kormány tekintélyét és ártani Magyarországnak” – tette hozzá az alkotmányjogász.

Pontosan ezért a Stop Soros! törvénycsomag a jövő héten a Parlament elé kerül. Tuzson Bence azt mondta, habár legutóbb a Parlament nem fogadta el a törvénycsomagot, a magyar választók véleményt mondtak április 8-án a migráció kérdéséről is, és a Fidesz-KDNP erős felhatalmazást kapott. Úgy vélekedett, ezzel az Országgyűlésnek kötelező élnie, ezért ezúttal a törvénycsomag egy szigorított formája kerül majd a döntéshozók elé, ami azt jelenti, hogy legyen büntethető, aki migráció szervezésében részt vesz.

Tuzson Bence kijelentette, Magyarország biztonságának alapvető kérdéséről van szó, és európai tapasztalatok alapján országosan is csökken a migráció miatt egy adott ország biztonsága, ez ellen pedig a leghatározottabban fel kell lépni, Magyarországot biztonságos országnak kell megtartani.

„Folyamatosan tapasztaljuk, hogyha migráció kérdéséről beszélünk és egy határozott lépést tesz Magyarország, akkor minden irányból, akár az európai pénzek irányából, akármi más irányból megtámadva a magyar kormány más típusú intézkedéseit is, ezekkel kapcsolatban mindig lép Brüsszel. Mi mindig odaállunk, elmondjuk az érveinket, és azt is elmondjuk, hogy ezek tipikus politikai támadások. Hozzáteszem, hogy jogi szempontból ezek a támadások nem is szoktak megállni” – világított rá Tuzson Bence.

A legmagasabb törvényhozási szinten kell tisztába tenni a kérdéseket

Tuzson Bence arról is beszélt, hogy a dublini rendszer reformja egyet jelentene azzal, hogy szinte szabad utat kapnának Európába azok, akik be akarnak jönni. Leszögezte: ennek a trükkjei el vannak elrejtve a rendszer reformjába, ezért az ellen a leghatározottabban fel kell lépni.

Arra a felvetésre, hogy a luxemburgi bíróság döntése alapján nem lehet kiutasítani azokat, akik nem kaptak menedékjogot, viszont családegyesítésre hivatkozva továbbra is maradhatnak, az államtitkár úgy reagált: az ilyen intézkedésekkel szemben a legjobb megoldás az lenne, ha a legmagasabb törvényhozási szinten – tehát az Alaptörvényben – tennék tisztába ezeket a kérdéseket.

„Az előző ciklusban erre nem volt lehetőség, a Jobbiknak az ellenállásán ez a kérdés megbukott, de nem baj. Volt egy választás Magyarországon, és a választók megadták a kellő felhatalmazást: az Alaptörvény módosítását be kell vinni az Országgyűlés elé, a lehető leggyorsabban el kell fogadni, és egyértelművé kell tenni, hogy Magyarország nem egy migránsország, Magyarország olyan amilyen, és ezt így meg is fogjuk őrizni” – fejtette ki az államtitkár.

Csatlakozna az ellenzék?

Igaz, a kétharmad megvan ehhez, azonban Molnár Csaba, az MSZP fővárosi képviselője úgy nyilatkozott, megfontolandónak tartják, hogy migrációs kérdésekben támogatják a kormányt. Tuzson Bence erre úgy reagált: jó lenne, ha a kérdésben lenne egy nemzeti minimum, azonban ez sem a választás előtt, sem a kampányban nem volt így, ezért meglepő lenne, ha a politikai pártok változtatnának korábbi álláspontjukon.

„Reméljük, hogy ezt megteszik, hiszen mégiscsak az ország alapvető érdekéről beszélünk, az ország biztonságáról, jövőjéről beszélünk, hogyha józan belátásra térnének, az egy nagyon szép, idilli állapot lenne. Reméljük, hogy ezt megteszik és oda fognak állni az Alaptörvény módosítása mellé. Ez most a jövőnek a kérdése, de azt gondolom, hogy hamarosan ki fog derülni az igazság” – összegezte az M1 Ma Este című műsorában Tuzson Bence, a Miniszterelnökség államtitkára.