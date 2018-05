Áldatlan állapotok uralkodnak Boszniában, az ország egyáltalán nincs felkészülve az újabb balkáni bevándorlóhullámra – tapasztalta az M1 tudósítója Bihácsban, a bosnyák–horvát határ közelében fekvő településen. 500-600 migráns érkezik oda hetente. Elhagyott házakat foglalnak el, és tereken, parkokban táboroznak. Vannak települések, ahol már petíciót is írtak a helyiek. Azt mondják, teljesen felborult a nyugalmuk, és nem érzik magukat biztonságban.

Sátrakban, kartonpapíron és pokrócokon is alszanak a migránsok egy ablak és egy ajtó nélküli épületben, ahova a bihácsi városvezetés mintegy ötszáz migránst helyezett el. Köztük vannak olyanok is, akik egy hónapja még Belgrádban nyilatkoztak az M1 Híradójának. Az afrikai és ázsiai menedékkérők közül többen azt mondták, korábban a szerb–magyar határnál próbálkoztak, de inkább feladták, és az embercsempészek is ezt az új útvonalat ajánlották nekik.

Mivel a kijelölt házban nem mindenkinek jut hely, sokan már egy másik romos épületbe is beköltöztek. Az önkéntesek naponta többször is ételt osztanak az épületnél. Ez azonban sokszor nem zajlik zökkenőmentesen. A bevándorlók ugyanis gyakran elégedetlenek azzal, hogy a nőket és a gyerekeket előre engedik a Vöröskereszt munkatársai. Arra is van példa, hogy nem ízlik nekik az étel, ezért tálcástól együtt kidobják.

Migránsok a szállásukként szolgáló lepusztult épületben az északnyugat-boszniai Bihácsnál (MTI/AP/Amel Emric)

Egyre nyugtalanabbak a helyiek

Bár Bihácson a lakosság jelentős része muzulmán, mégis több helybéli aggódik a migránsok jelenléte miatt. Többen közülük betegségekkel érkeztek, sokan rühességgel. „Ide sok gyerek jár ki játszani, őket is féltem, hogy valamivel megfertőződhetnek” – mondta az M1-nek egy környéken élő férfi.

Hasonló a helyzet az ország déli részén, Mostar közelében is, ahová nemrég a boszniai fővárosból több száz bevándorlót szállítottak egy ideiglenes táborba. Több tucat migráns azonban már másnap megszökött. A helyiek egyre nyugtalanabbak, már petíciót is írtak, amiben a rendőrség segítségét kérik. Azt mondják: nem érzik magukat biztonságban, mert a bevándorlók gyakran bemennek udvaraikba és nem tartják be a törvényeket.

A legtöbben viszont a horvát határhoz közeli, Velika Kladusa városában várakoznak. Itt próbálnak leggyakrabban továbbjutni Horvátországba. Azt mondják: az embercsempészek 1700 eurót, vagyis több mint félmillió forintot kérnek tőlük Szlovéniáig. Az M1 tudósítójának többen arról is beszéltek, hogyan szerzik meg a szükséges pénzt.

Az egyik legelgondolkodtatóbb, amikor több huszonéves fiatal azt mondja, hogy eladta minden vagyonát, a házát, az autóját, ami elég szép egzisztenciának számíthat 20 éves korra egy háború sújtotta szegény országban. Az is meglepő, amikor valaki azt mondja, hogy az otthon maradt családtagok segítik, és többen azt is állítják, hogy azért igyekeznek Nyugat-Európába, hogy majd ők segítsék onnan az otthon maradt családtagokat – magyarázta a tudósító.

A becslések szerint Bosznia-Hercegovinában jelenleg mintegy kétezren várakoznak a továbbindulásra. Bár az ország vezetése próbálja kontroll alatt tartani a migrációs krízist, a helyzet napról napra romlik.

Sokan Románia felé indulnak

Kevesebben, mint korábban, de továbbra is többtucatnyian gyülekeznek Belgrád központjában, ahonnan gyakran Románia felé indulnak az embercsempészek tanácsára.

Romániában szerdán vették őrizetbe egy nemzetközi embercsempész-hálózat tagjait, akik Temesvárról fejenként 4-5 ezer euróért vitték a bevándorlókat Nyugat-Európába. A bűnszervezet környékbeli panziókban szállásolta el a migránsokat, amíg megszervezte további útjukat.

Európai nagyvárosokban is gondot okoz a migráció

Nemcsak a Balkánon okoz gondot az illegális migráció. Több európai nagyváros folyamatosan küzd a problémával. Párizsban jelenleg mintegy 2300 migráns táborozik a város északkeleti részén. A kormányzat és a szocialista városvezetés között hetek óta vita folyik arról, hogy kinek a hatáskörébe tartozik a helyzet rendezése.

Folyamatosan érkezik az utánpótlás a tengeri útvonalakon is. Olaszország és Spanyolország partjainál rendszeresen kötnek ki illegális bevándorlókkal teli hajók.

Jó időben szívesebben indulnak útnak

A jó idővel mindhárom útvonalon megnövekedett az Európába érkező bevándorlók száma – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hozzátette: egy európai döntés miatt jelentősen szűkült azok köre, akiket ki lehet toloncolni.

Arról is beszélt, hogy a nyugat-európai országok már most is komoly biztonsági kihívásokkal néznek szembe, ezt az újabb migrációs hullám csak tovább nehezíti.