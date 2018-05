Spöttle: A német segély olyan, mint egy patkómágnes

Megismétlődhetnek a 2015-ös jelenetek, ha nem sikerül időben megállítani a Görögországban feltorlódott bevándorlókat – vélik szakértők. Az Adriai-tenger mentén húzódó új útvonal Montenegrót is érinti. A kis balkáni állam kerítéssel fékezné meg a migránsokat.

Egyre jobban erősödik a migrációs nyomás a balkáni térségben, mivel Törökország mintha kicsit „szemet hunyna” a nyugati határainak védelme felett – mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Kiemelte, hogy akik átjutnak, azok Görögországban várakoznak, aztán mivel Macedónia felé nem tudnak menni, az ottani – V4-ek által is aktívan támogatott – határzár miatt más irányban próbálkoznak.



Rámutatott, hogy újabban a Balkán-félsziget nyugati partvonala mentén, Albánián, Montenegrón, majd Bosznia-Hercegovinán és Horvátország keresztül jutnak el Szlovéniába. Georg Spöttle felhívta a figyelmet, hogy emellett komoly a nyomás Szerbiában is, ahol egyre többen vannak. A hivatalos befogadóállomásokon már el sem férnek, így sokan a helyi közparkokban tanyáznak. Hozzátette: a helyi hatóságok szerint akár ugyanolyan migrációs hullám is elindulhat, mint 2015-ben.

A szakértő hangsúlyozta, hogy Albániában a közvélemény-kutatások szerint a lakosság 64 százaléka testvérként tekint a javarészt ugyancsak muszlim vallású menekültekre. Éppen ezért a bevándorlók a helyiektől gyakran kapnak segítséget, és nem ritka, ha pár napig vendégül is látják őket.

A tervezett montenegrói határkerítés kapcsán elmondta, hogy láthatóan komoly előkészületek vannak, már a műszaki zár nyomvonalát is kijelölték, és amint megszületik a politikai döntés, nagyon hamar fel lehet húzni. A montenegrói hadsereg készen áll, és technikai feltételek is adottak ehhez – mondta Spöttle. Emlékeztetett: a magyar kormány is felajánlotta segítségét a podgoricai vezetésnek ez ügyben.

„A német segély olyan, mint egy patkómágnes”

Komoly probléma lehet abból, ha nem sikerül megfékezni időben az új hullámot. Németországba már most naponta mintegy 3000 bevándorló érkezik az illegálisan zöldhatáron keresztül, nyomatékosította a probléma súlyosságát Georg Spöttle.

Az új bajor tartományi miniszterelnök kijelentésével kapcsolatban – mely szerint kerítést húznának fel a délnémet régió határain – megjegyezte, hogy Bajorország már 2016 eleje óta fenyegetőzik ezzel. Azt is hangsúlyozta, hogy Németországban elég sokan támadták az ötletet. A médiában megszólaltatott orvosok szerint ugyanis komoly traumát okozna a bevándorlóknak a szigorú rendőri fellépés a határon, aminek a következményei aztán a német polgárokat terhelné.

A szakértő szerint korábban komoly probléma volt, hogy kesztyűs kézzel kellett bánni a migránsokkal. Sokszor még a rendőri beavatkozást is megakadályozták egyes kereskedelmi láncok vezetői a tetten ért tolvajokkal szemben – mondta Georg Spöttle.

Hozzátette: a kisvárosok polgármesterei megunták a kialakult helyzetet, és utasították a rendőri vezetőket, hogy lépjenek fel keményebben a migránsokkal szemben, és tartsák bent őket 24 órára, vagy tovább is akár. Ennek köszönhetően a rend helyreállt ezeken a településeken – hangsúlyozta a szakértő.

A német segély olyan, mint egy patkómágnes, vonzza a migránsokat – fogalmazott Georg Spöttle. Kiemelte: sok migráns nem megy el dolgozni, mert segédmunkásként jóval kevesebbet keresne, mint amennyi segélyt kap.