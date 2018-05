Hatodszor is Berri a libanoni parlament elnöke

Hatodszorra is Nabíh Berrit, az Amal Mozgalom nevű, síita muszlim párt vezetőjét választotta szerdán elnökévé az újonnan alakult libanoni parlament a május 6-i parlamenti választások utáni első ülésén – a 80 éves politikust, aki 1992 óta megszakítás nélkül tölti be e tisztséget, elsöprő többséggel választották újra parlamenti elnökké: a 128 fős libanoni törvényhozás - amelynek a parlamenti választások utáni első ülésén az összes képviselő megjelent - 98 képviselője szavazott rá, 29 képviselő üres szavazólapot adott be, egy szavazatot pedig érvénytelenítettek.