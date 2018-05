Aleksandar Vucic: Súlyos veszély fenyegeti Európát

A szerb elnök is megszólalt a Balkánon tapasztalható újabb bevándorlási hullám kapcsán. Aleksandar Vucic szerint súlyos veszély fenyegeti Európát. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy kétszer vagy akár háromszor annyian jöhetnek a közeljövőben, mint a 2015-ös válság idején. Boszniában valóban a 2015-ös események ismétlődnek több szempontból is: próbálják befogadóállomásokon elszállásolni a bevándorlókat, akik azonban szinte azonnal otthagyják a legális táborokat, és közben azt ismételgetik, hogy Németországba akarnak menni – közölte az M1 Híradója.

Péntek óta telt ház van a salakovaci befogadóállomáson. A boszniai kormány ugyanis oda szállította azt a mintegy 270 illegális bevándorlót, akik a szabad ég alatt vertek tábort Szarajevó központjában.

Bosznia-Hercegovinában márciusban nőtt meg drasztikusan a migránsok száma, idén már négyezren érkeztek az országba, ami háromszor annyi, mint tavaly egész évben. A helyzet mostanra vált tarthatatlanná a fővárosban, ezért a boszniai rendőrség pénteken felszámolta a sátrakat. A migránsokat pedig a Szarajevótól mintegy 120 kilométerre fekvő salakovaci befogadóállomásra szállították.

A Szarajevó központjában sátorozó bevándorlókat szállítják el a dél-nyugatra fekvő Salakovacba (Fotó: R. D./Klix.ba)

A menekültügyi miniszter azt mondta, a bevándorlók Salakovacban rendezett körülmények között várhatják meg kérelmük elbírálását. Jelenleg 200 migráns tartózkodik a táborban, közülük 44 gyermek. Több tucat migráns azonban már másnapra elhagyta a központot és valószínű, hogy a többiek sem maradnak sokáig. Az intézet vezetője arra emlékeztetett, a salakovaci befogadóközpont egy nyitott intézet és nem korlátozhatják az embereket a szabad mozgásukban. „A szabályok is kimondják, amennyiben egy személy nem tér vissza két napon belül, törlik a nyilvántartásból” – jegyezte meg Edin Denjo.

A boszniai kormányt meglepte a migrációs nyomás

A boszniai kormányt meglepte a migrációs nyomás, ezért megerősítették a keleti határszakaszt és a teljes lezáráson gondolkodnak. A montenegrói vezetés szintén bejelentette, ha nem csökken az országba érkező migránsok száma, elrendelik a határzárat.

A migránsok új szárazföldi útvonala néhány hónapja alakult ki a Balkánon. Azért, hogy elkerüljék Macedóniát és Szerbiát, Görögországból inkább Albánia felé indulnak, hogy Montenegrón és Bosznia-Hercegovinán keresztül jussanak el nyugatra.

A szerb államfő azt mondta, bármelyik országon is haladnak keresztül az illegális bevándorlók, Európát egy újabb migrációs hullám fenyegeti, amely akár kétszer vagy háromszor is erősebb lehet a 2015-ös válságnál is. Hozzátette, az újabb migrációs hullám egyesek szerint a szíriai felszabadított területek miatt következhet be, mások szerint pedig egyes szíriai területek újbóli megtámadása miatt – mondta Aleksandar Vucic.

Aleksandar Vucic szerb államfő (EPA/Koca Sulejmanovic)

A 2015-ös migrációs válság idején az illegális bevándorlók elkerülték a nyugat-balkáni országokat a nehéz terepviszonyok miatt. Mostanra viszont naponta több száz migráns halad át ezeken az országokon, hogy elérje Nyugat-Európát.

Egyre több balkáni ország szigorítaná a határvédelmet

Egyre több balkáni országban merül fel, hogy kerítést kellene építeni, vagy legalább katonákat kivezényelni a határhoz. Egy csoport ugyanis megpróbált áttörni a bosnyák-horvát határon, de a rendőrök útjukat állták. Többen erre lefeküdtek az útra, és elállták a forgalmat, ugyanúgy, mint a 2015-ben, a szerb-magyar határon. Magyarországot továbbra is igyekeznek elkerülni az embercsempészek a szigorú határvédelem miatt.

A határmenti településeken közben más problémák is megjelentek. A rendőrség adatai szerint év eleje óta már 18 alkalommal törtek be a bevándorlók családi házakba, de felütötte a fejét a bűnözés más formája is, rendszeresek a rablások és a szexuális bűncselekmények is.

Seehofer: Szigorítani kell Németország bevándorláspolitikáját

A német belügyminiszter is „megkongatta a vészharangot”. Arra figyelmeztetett a berlini parlamentben, hogy megint egyre több bevándorló érkezik Törökország és Görögország felől, ezért Seehofer szerint szigorítani kell az ország bevándorláspolitikáját. Úgy véli, késedelem nélkül végre kell hajtani a német menekültügyi rendszer reformját, mert ismét emelkedik a menekültek száma Görögország, Bulgária és Törökország térségében.

Horst Seehofer belügyminiszter sürgette, hogy mihamarabb állítsák fel azokat a befogadó központokat, amelyekben eldöntenék, kinek van joga továbbutazni a német településekre.

Magyarország nem enged a politikai zsarolásnak

A migránsok kerülik azokat a határszakaszokat, ahol szigorították az ellenőrzést, inkább a gyenge pontokon próbálkoznak – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György szerint a migrációs útvonalon fekvő országok védekezését az uniónak is támogatnia kellene, Brüsszel azonban csak a migránsok szétosztásáról akar dönteni.

Szerinte elég baj, hogy az Európai Unió nem a biztonságról, nem a gazdasági fejlődésről akar minél előbb döntéseket hozni, hanem újabb és újabb milliók erőszakos szétosztására törekszik, és ezáltal homályos távlati célok megvalósítását véli kivitelezhetőnek.

Bakondi György fontosnak tartotta leszögezni, hogy nemcsak Európában kell mindent megtenni a migráció megfékezése érdekében, hanem az ázsiai és afrikai országoknak is védekezniük kell a jelenséggel szemben. Kiemelte, hogy kontinensünkön mindenképp növelni kell a védekezés képességét, hisz ez európai, tagállami és nemzeti érdek egyaránt.