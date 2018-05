Több balkáni ország is szigorítaná a határvédelmet

Egyre inkább eldurvul a helyzet a Balkánon az illegális bevándorlók miatt. Egy csoport megpróbált áttörni a bosnyák-horvát határon, de a rendőrök útjukat állták. Többen erre lefeküdtek az útra, és elállták a forgalmat, vagyis ugyanazok a jelenetek ismétlődnek, mint a 2015-ös válság kezdetén, a szerb-magyar határon. Egyre több balkáni országban merül fel, hogy kerítést kellene építeni, vagy legalább a katonákat kivezényelni a határhoz. Magyarországot továbbra is igyekeznek elkerülni az embercsempészek a szigorú határvédelem miatt.

Mintegy 50 migráns próbált meg gyalog, papírok nélkül átjutni az átkelőhelyen, a horvát rendőrség azonban feltartóztatta őket – az esetről néhány napja készültek amatőr felvételek a boszniai-horvát határon.

A bevándorlók ezután sem tágítottak, leültek és lefeküdtek a földre, ezzel megpróbálták eltorlaszolni az utat. Rövid időn belül egy rendőrségi helikopter is megjelent a helyszínen, végül a hatóságok elszállították a tiltakozókat.

Katonák és rendőrök három elfogott illegális bevándorlót őriznek a biztonsági határzár mellett a szerb-magyar határon, Röszke térségében 2015. szeptember 15-én. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)

Egyre gyakrabban okoznak rendbontást

A migránsok többsége a határhoz közeli Bihácsból indult, ahol jelenleg is több száz bevándorló várakozik. Az észak boszniai városban egyre gyakrabban okoznak rendbontást az bevándorlók. Legutóbb néhány napja történt tömegverekedés, amiben egy ember súlyosan meg is sérült.

A határmenti településeken közben más problémák is megjelentek. A rendőrség adatai szerint év eleje óta már 18 alkalommal törtek be a bevándorlók családi házakba, de felütötte a fejét a bűnözés más formája is, rendszeresek a rablások és a szexuális bűncselekmények is.

A helyi segélyszervezetek már bejelentették, ha tovább nő az érkezők száma, akkor képtelenek lesznek ellátni őket, ami a kezelésre szoruló, fertőző betegek miatt is komoly problémát jelenthet. Eddig több mint 30 alkalommal kezeltünk fertőző beteget. Legjellemzőbb a rühesség, ami igen nagy gondot okoz, a kezelése nem egyszerű folyamat – mesélte ez az orvos.



Új szárazföldi útvonal alakult ki

Boszniában március óta nőtt meg drasztikusan a migránsok száma. A Balkánon ugyanis az elmúlt hónapban egy új szárazföldi útvonal alakult ki, így a bevándorlók egy része már elkerüli Macedóniát és Szerbiát, és Görögországból inkább Albánia felé indulnak, hogy Montenegrón és Bosznia-Hercegovinán keresztül jussanak el nyugatra.

Az új útvonalon fekvő balkáni országokat meglepte hirtelen rájuk nehezedő migrációs nyomás. Néhány hónap alatt ugyanis háromszor annyi migráns érkezett, mint korábban egy év alatt.

Az érintett hatóságok csak a múlt héten tették meg az első lépéseket a helyzet kezelésére. A boszniai rendőrség például kiürítette a főváros központjában lévő parkot, ahol több száz bevándorló alakított ki illegális sátortábort, és megerősítették a védelmet a keleti határszakaszon is.

A montenegrói vezetés pedig a hétvégén jelentette be: ha nem csökken az országba érkező migránsok száma, végső megoldásként akár a határ lezárását is elrendelhetik.

Abban az esetben, ha a nyomás nem csökken, vagy ha tovább nő a hozzánk érkező bevándorlók száma, olyan intézkedések is elképzelhetők, mint például a kerítés építése az érintett szakaszokon – fogalmazott belügyminisztérium munkatársa.

Magyar katonák járőrőznek a magyar-szerb műszaki határzár magyar oldalán a szerbiai Horgosból, a migránsok táborából fotózva 2016. július 25-én. (MTI Fotó: Molnár Edvárd)

Magyarország nem enged a politikai zsarolásnak

A migránsok kerülik azokat a határszakaszokat, ahol szigorították az ellenőrzést, inkább a gyenge pontokon próbálkoznak – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hozzátette: migrációs útvonalon fekvő országok védekezését az uniónak is támogatnia kellene, Brüsszel azonban csak a migránsok szétosztásáról akar dönteni.

Szerinte elég baj, hogy az Európai Unió nem a biztonságról, nem a gazdasági fejlődésről akar minél előbb döntéseket hozni, hanem újabb és újabb milliók erőszakos szétosztására törekszik, és ezáltal homályos távlati célok megvalósítását véli kivitelezhetőnek.

Bakondi György hozzátette: Magyarország továbbra sem enged semmiféle politikai zsarolásnak a migráció kérdésében. Hozzátette: a kormány legfontosabb feladata jelenleg a Stop Soros törvénycsomag és az ehhez szükséges alkotmánymódosítás elfogadása.