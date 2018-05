Nógrádi: Kaotikus a német menekültügyi rendszer

Hiányosságokat tárt fel egy belső vizsgálat a német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalnál (BAMF). Számos migráns több német tartományban is bejelentkezett és vett fel pénzeket, miközben a menedékjogi státuszok kevesebb mint egy százalékát vonták meg. Az ország egyik legnépszerűbb lapja azt is megírta, hogy a 16 tartományból egyedül Bajorországban nincsenek no-go zónák.

A minőség-ellenőrzési részleg megállapította, hogy a szúrópróbaszerű elemzésbe bevont esetek jelentős részénél a kérelmezők eljárási hibák vagy a kérelem elbírálásához szükséges tények nem kellően alapos feltárása révén kapták meg a német állam védelmét. Főleg a személyazonosság megállapítására jellemzőek a mulasztások, így a szíriai vagy iraki menekültként elismert kérelmezők körében más országok, például Törökország állampolgárai is vannak.

A BAMF-nél kialakult gyakorlat azzal fenyeget, hogy a hatóság a mulasztásaival hozzájárul bűnözői szervezetek kialakulásához, mint az úgynevezett állibanoni klánok, amelyek a kilencvenes években szerveződtek meg menedékkérőkből, akiknek identitását nem tisztázták megfelelően – figyelmeztettek a hatóság minőségellenőrei, hozzátéve, hogy még mindig nem sikerült visszatoloncolni Törökországba a klánok esetenként súlyos bűnöket elkövető tagjait, annak ellenére, hogy személyazonosságukat időközben megállapították.

Kiemelték, hogy az iraki menekültek esetében azért is indokolt lenne a felülvizsgálat és a státusz megvonása, mert előfordul, hogy rendszeresen Irakba járnak szabadságra vagy rokonlátogatásra.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta: a Die Welt Németország egyik legnépszerűbb napilapja, ami nagyon sok mindent megírt. Például azt is, hogy a 16 tartományból 15-ben van no-go zóna, egyedül Bajorországban nincs.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tartományok informatikai rendszere eddig nem volt összekötve, és most jöttek rá arra, hogy sok olyan migráns van, aki lejelentkezett több tartományba is más névvel, más származási országgal, és felvette a pénzeket. Most, hogy ujjlenyomatokat is felvesznek, a rendszer már működik, ugyanakkor ez csak elmúlt hónapok terméke.

Abból is nagy botrány volt, hogy mindenki közölte, hogy ő politikai menekült, a szakértő hozzátette ugyanakkor, hogy a migránsok több mint 90 százaléka gazdasági menekült. Az úgynevezett politikai menekültek pedig hazajárnak nyaralni Szíriába és Irakba.

A Die Welt megírta azt is, hogy a BAMF 2017-ben csupán 2527 felülvizsgálati eljárást indított, és mindössze 421 esetben vonta meg a menedékjogi státuszt. Az idei első negyedévben 29 509 ilyen eljárást végeztek el, de csak 201 esetben történt megvonás, ami kevesebb mint az esetek 1 százaléka. Nógrádi György szerint a helyzet kaotikus, mint mondta: „ez a helyzet nem jellemző a németekre”.

Ismét egyre aktívabbak a migránsok a görög–török határon

Az Európai Unió külső határát jelentő görög–török határokon idén jelentősen megnövekedett az illegális határátlépések száma. A szakértő ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a közös határszakaszon kilencszer annyi migráns jött át idén, mint tavaly: 6100-an jöttek szárazföldön, 9300-an pedig hajóval.

Ez még ugyan nem katasztrófa, a 2015-ös szintet nem közelíti meg, de még csak május van, és Európának fel kell készülnie – mutatott rá Nógrádi György.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Angela Merkel nyilatkozataiból most már kitűnik, hogy a határokat meg kell védeni – három évvel ezelőtt pontosan az ellenkezőjét mondta. Hans-Peter Friedrich, a bajor CSU politikusa és parlamenti frakcióvezető-helyettese, korábban pedig belügyminiszter azt mondta: a magyar példát kell követni, mert Magyarország elsőként felismerte, hogy a helyzet tarthatatlan.

