Jimmy Carter: Az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetése „nagyon rossz lépés”

„Nagyon rossz lépés” volt az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetése – hangsúlyozta Jimmy Carter volt amerikai elnök egy pénteki televíziós interjújában.

Carter a keresztény tematikával foglalkozó CBN televíziónak adott interjút, amelyben a többi között a Trump-kormány Jeruzsálem státuszával kapcsolatos döntéséről is beszélt.

A köztiszteletnek örvendő exelnök rossz döntésnek minősítve az amerikai nagykövetség áthelyezését, leszögezte: ez szerinte visszaveti majd a palesztin-izraeli konfliktus „kétállami megoldását”, vagyis azt, hogy Izrael mellett létrejöjjön a független palesztin állam is.

A volt elnök kifejtette, hogy nem támogatja a radikális Hamászt, hanem – ahogyan fogalmazott –„általában a palesztinokat” támogatja. Hangsúlyozta: politikai pályafutása során az egyik legfőbb célkitűzésének tartotta, hogy megbékélést teremtsen Izrael és szomszédjai között. Ennek egyetlen módja szerintem az, „ha a palesztinokkal tisztességesen bánnak és hagyják nekik, hogy saját államuk legyen Izrael mellett” – fogalmazott.

Jimmy Carter egyébként Észak-Koreával kapcsolatban is azt a tanácsot adná Donald Trump elnöknek, hogy bánjon velük tisztességesen és “semmiféle előfeltételt ne szabjon, hogy mivel értsenek egyet, és illessze be a tárgyalásokba az észak-koreaiak alapvető kéréseit is. Hozzátette, hogy Donald Trump gazdasági nyomásgyakorlása Phenjanra jótékony tényezőnek bizonyult.

1978-ban – Jimmy Carter elnöksége idején – az ő közvetítésének eredményeként kötötte meg Camp Davidben a békemegállapodást Anvar Szadat egyiptomi elnök és Menáhem Begin izraeli kormányfő. Cartert 2002-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki, az elismerésben nagy szerepe volt az egyiptomi-izraeli békekötésnek is.