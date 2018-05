Theresa May: Fenn kell tartani az iráni megállapodást

A brit miniszterelnök szerint érvényben kell tartani az iráni nukleáris fejlesztés korlátozásáról kötött többhatalmi egyezményt azután is, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette az Egyesült Államok kilépését a megállapodásból.

Theresa May az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok Szófiában tartott csütörtöki csúcsértekezletén külön háromoldalú megbeszélésre ült össze Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel az amerikai lépés után előállt helyzet áttekintésére.

A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint az iráni megállapodást aláíró három nyugat-európai hatalom vezetői szófiai megbeszélésükön megerősítették, hogy változatlanul szilárdan elkötelezettek az egyezmény érvényben tartása mellett, mivel a közös biztonsági érdekek szempontjából fontosnak tartják a szerződésben foglaltak végrehajtását.

A három vezető megállapodott arról is, hogy a megállapodás érvényben tartásának biztosítása végett együttműködnek az egyezményben maradó többi aláíró országgal.

Theresa May szóvivőjének londoni tájékoztatása szerint a brit kormányfő, a német kancellár és a francia elnök hangsúlyozta, hogy Iránnak szintén tartania kell magát a továbbiakban is a megállapodásból eredő kötelezettségeihez.

A Downing Street beszámolója szerint a három nyugat-európai ország vezetői megerősítették, hogy változatlanul aggályosnak tartják a ballisztikus rakéták kifejlesztését célzó iráni programot, valamint Irán térségi aktivitását, amely megítélésük szerint egyértelműen hozzájárul a régió destabilizálásához. May, Merkel és Macron a szófiai megbeszélésen megújította elkötelezettségét e problémák kezelésére – fogalmazott csütörtöki közleményében a brit kormányfő szóvivője.

Merkel: Valamennyi uniós tagország kiáll az iráni atomalku mellett

Kivétel nélkül valamennyi európai uniós (EU-s) tagország kiáll az iráni atomprogramról kötött megállapodás mellett – jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön Szófiában.

Az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után tartott tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az EU az Egyesült Államok távozása ellenére kiáll az egyezmény mellett.

A következő lépésben tárgyalásokat kezdenek Washingtonnal, valamint az egyezmény többi részesével azzal a céllal, hogy Irán továbbra is teljesítse a megállapodás előírásait.

A tárgyalások azokról az ügyekről is szólnak majd, amelyeket “mi is éppen úgy aggodalommal szemlélünk, mint az Egyesült Államok”, köztük Irán rakétafejlesztési programjáról – tette hozzá a német kancellár.

Az Irán elleni amerikai szankciók esetleges EU-s kárvallottjainak támogatásáról kérdésre válaszolva elmondta: “nem tudunk, és nem is szabad illúziókat kelteni” az EU-s cégek teljes körű kárpótlásáról.

Macron: Párizs feladata a stabilitás és a béke biztosítása a térségben

Franciaország feladata a béke és a stabilitás biztosítása a közép-keleti térségben – jelentette ki Emmanuel Macron az Európai Unió és nyugat-balkáni országok csütörtöki szófiai csúcstalálkozója után tartott sajtóértekezletén.

Macron leszögezte: Franciaország továbbra is a 2015-ben megkötött iráni atomalku fenntartása érdekében munkálkodik, bármilyen döntéseket hozzon is az Egyesült Államok.

A francia politikus hangsúlyozta: az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem és Irán kérdése létfontosságú próbája annak, hogy Európa ki tud-e állni az érdekeiért. “A kereskedelem kérdésében egyértelműen fogalmaztunk. Nem lehet szó részletes tárgyalás Washingtonnal, mielőtt meg nem kapjuk az állandó felmentést” az importvámok alól – tette hozzá.

A három vezető már Trump bejelentésének napján közös közleményt adott ki arról, hogy továbbra is részese marad az Iránnal kötött megállapodásnak, és folytatja együttműködését az egyezményben maradó többi aláíró országgal a szerződés érvényben tartásának biztosítására.

A múlt heti közös brit-francia-német közlemény felszólította az Egyesült Államokat arra, hogy engedje a szerződés fő elemeinek további betartatását, és minden lehetséges módon törekedjék azoknak az előnyöknek a megőrzésére, amelyeket a nukleáris fegyverek elterjedésének akadályozásában az Iránnal kötött szerződés elért.

A három nyugat-európai hatalom a közleményben alig burkolt megfogalmazással követelte, hogy Washington tartózkodjék a szankciók újbóli bevezetésétől, leszögezve: biztosítani kell az iráni népnek azokat a gazdasági előnyöket, amelyeket a nukleáris program korlátozásáról kötött megállapodás kilátásba helyez.

May múlt pénteken személyesen is tárgyalt Trumppal, és a telefonos megbeszélésen felvetette az Iránban üzleti tevékenységet folytató európai cégek elleni esetleges amerikai szankciók potenciális hatásait is. A brit kormányfő és az amerikai elnök megállapodott arról, hogy stábjaik tárgyalásokat kezdenek e kérdésről.