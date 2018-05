Szijjártó: Az ukrán kormánynak további lépéseket kell tennie

Részben visszavonulót fújt az ukrán elnök, ugyanis mégsem fosztják meg ukrán állampolgárságuktól azokat a kettős állampolgárokat, akik részt vesznek más ország választásán, vagy külföldi útlevelet használnak. A tervezett szigorítás természetesen a kárpátaljai magyarokra is vonatkozott volna, emiatt korábban tiltakozott a helyi magyarság és a kormány is. Most ezt a javaslatot visszavonta Petro Porosenko, de ettől még a magyarokat szintén hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény és a tervezett nyelvtörvény ügyében nincs megegyezés – közölte az M1 Híradója.

Az ukrán állampolgársági törvény módosításának visszavonása csak az első lépés – így reagált a külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy Petro Porosenko ukrán elnök visszavonta azt a törvénymódosító javasolatot, amely megfosztotta volna az ukrán állampolgárságuktól azokat a kettős állampolgárokat, akik részt vesznek más országok választásain, illetve külföldi útlevelet használnak a ki- és beutazáshoz.

Magyarország korábban többször bírálta a javaslatot, amelyet habár elsősorban a Moszkva által Ukrajnától elcsatolt Krím-félszigeten élőkre szabták, de ugyanúgy vonatkozott volna az ország minden állampolgárára, így a kárpátaljai magyarokra is.

A KMKSZ üdvözölte az indítvány visszavonását

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözölte az indítvány visszavonását. A szervezet szerint érthetetlen, hogy Ukrajnát miért zavarja, ha valamelyik állampolgára uniós állampolgárságot szerzett, mikor az ország vezetése is az EU-tagság megszerzésére törekszik.

„Ki kellene dolgozni egy olyan állampolgársági szabályozást az országban, amely a társadalom többségének is megfelel, hisz több millióra tehető azoknak a száma, akik más EU-s állampolgársággal is rendelkeznek” – jegyezte meg Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára.

Ukrajnának további lépéseket kell tennie

Az ukrán nyelvtörvény néven ismertté vált jogszabály viszont még mindig érvényben van. A kijevi parlament szeptember elején fogadta el azt a jogszabályt, amely korlátozza, hogy az Ukrajnában élő nemzetiségek anyanyelvükön tanulhassanak. Ez azt jelenti, hogy az ott élő magyar diákok csak az ötödik osztályig tanulhatnának az anyanyelvükön, utána a tantárgyak zömét már ukránul kellene elsajátítaniuk.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Ukrajnában folyamatosan zajlik a nemzetiségek, így a kárpátaljai magyarok jogainak csorbítása, ezért az ukrán kormánynak további lépéseket kell tennie, ha komolyan gondolja csatlakozási szándékát a NATO-hoz és az Európai Unióhoz.

Az ukrajnai magyarok jogainak csorbítása ellen a tárcaveztő korábban több nemzetközi fórumon, például az ENSZ New Yorki közgyűlésén is felszólalt. Szégyenletesnek nevezte a törvényt, amely ellenkezik az uniós normákkal. Szijjártó Péter korábban azt is mondta, a magyar kormány eddig komoly támogatója volt Ukrajna euroatlani törekvéseinek, ezért is érzik hátba szúrásnak a kárpátaljai magyarok jogainak csorbítását.