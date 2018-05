Novicsok-ügyben nem mondott igazat Zeman cseh szenátorok szerint

Milos Zeman cseh államfő nem mondott igazat, amikor május elején úgy nyilatkozott, hogy bár kis mennyiségben, de Csehországban is előállítottak Novicsok típusú idegmérget, hasonlót ahhoz, amellyel március elején Nagy-Britanniában merényletet követtek el Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynök és lánya ellen - állapította meg a cseh parlamenti felsőház, a szenátus külügyi, védelmi és biztonsági bizottsága, amely szerdán megtárgyalta az ügyet.

A bizottság ülése után kiadott közlemény szerint a katonai és a civil titkosszolgálatok vizsgálatai egyaránt azt az eredményt hozták, hogy ezt az anyagot Csehországban nem állították elő, és nem is tárolták. Zeman ugyanakkor a titkosszolgálati jelentések más megállapításainak nyilvánosságra hozatalával veszélyeztette az ország biztonságát – vélekedik a szenátusi bizottság. „Úgy, ahogy azt az elnök elmagyarázta, az nem felelt meg a valóságnak, mert azok az információk (titkosszolgálatoké) kissé mást állítottak” – mondta Frantisek Bublan, a bizottság elnöke újságíróknak.

Milos Zeman cseh államfő . MTI/AP/CTK Fotó

A civil és a katonai titkosszolgálatok jelentései megegyeztek, „és nem volt köztük különbség, ahogy azt az államfő állította” – mondta Bublan.

Beleszóltak Moszkva és London csatájába

Nagy-Britannia Oroszországot tette felelőssé a volt kettős ügynök megmérgezéséért, amit Moszkva visszautasított. Oroszország március közepén Csehországot is azon országok közé sorolta, ahonnan a Szergej Szkripal és lánya elleni merénylethez használt idegméreg származhatott. Milos Zeman államfő ezt követően utasította a cseh katonai és a civil hírszerzést, derítsék fel, előállítottak-e Csehországban korábban Novicsok típusú idegmérget.

Az elnök nyilatkozata szerint mindkét szolgálat megállapította, hogy Csehországban laboratóriumban előállítottak A-230 típusú idegmérget, de csak mikroszkopikus mennyiségben. Míg azonban a polgári hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy nem Novicsokról van szó, addig a katonai hírszerzés az anyagot Novicsoknak minősítette.

Moszkva kapott az alkalmon

Zeman nyilatkozatára hivatkozva Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő másnap már megcáfolt hazugságként jellemezte Theresa May brit miniszterelnöknek azt az állítását, miszerint Novicsokot csakis Oroszországban állíthattak elő. Frantisek Bublan kijelentette, hogy Zeman szavainak hatása volt a nemzetközi politikai színtérre is. „Ez hatással lehet állampolgárainkra is, amennyiben valamelyik esetleges ellenségünk megtudja, mivel foglalkozott a katonai kutatóintézet” -jegyezte meg a szenátusi bizottság elnöke.

A kutatóintézet vezetőjét a napokban éppen emiatt az ügy miatt menesztették.

Hasonló álláspontra jutott korábban már a parlamenti alsóház, a képviselőház illetékes bizottsága is. Az javasolta, hogy az ügyet a parlament plénuma is tárgyalja meg. Bublan közölte, hogy a szenátus plenáris ülésen nem kíván foglalkozni a témával. Ugyanakkor elismerte, hogy ez a javaslat a szenátusi bizottság ülésén szintén elhangzott.

A cseh elnöki hivatal a képviselőházi és szenátusi bizottsági megállapításokra eddig nyilvánosan nem reagált.