Az albán kisebbségi pártok is csatlakoznak a macedón kormánykoalícióhoz

Átalakul a macedón kormány, a legnagyobb változást az jelenti majd, hogy két kisebbségi albán párt is csatlakozik a kormánykoalícióhoz.

A 24.mk macedón hírportál szerdai beszámolója szerint az Albánok Demokratikus Pártjának két képviselője, valamint a Besa (Ígéret) nevű mozgalom öt képviselője csatlakozik a napokban a balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) vezette koalícióhoz, amelynek a két legnagyobb albán kisebbségi párt, a Demokratikus Unió az Integrációért (DUI) és az Albánok Szövetsége már tagja.

Így – egy évvel a kormányalakítás után – mind a négy albán kisebbségi párt a kormánykoalíció tagjává válik. Emellett a független képviselőként parlamentbe jutott roma nemzetiségű Amdi Bajram is úgy döntött, csatlakozik a szociáldemokraták koalíciójához.

A fenti lépések kormányátalakítást is maguk után vonnak – jelentette be Zoran Zaev miniszterelnök. Sajtóinformációk szerint kilenc miniszterhelyettest, illetve államtitkárt cserélnek le, a későbbiekben pedig az állami vállalatok egyharmadának vezetését is módosítják.

A kabinet átalakítását a kormányt ért bírálatok indokolják, de az albán pártok a bejelentések szerint inkább a várható reformintézkedések, a Görögországgal fennálló névvita rendezése, valamint az euroatlanti integráció felgyorsítása érdekében állnak a kormányfő pártja mellé.

Az átalakítás után az új törvényeket is könnyebb lesz meghozni, a kormánykoalíciónak ugyanis eddig 61 képviselője volt a 120 tagú parlamentben, az átigazolások után pedig 69 képviselő támogatását tudhatja majd magáénak.