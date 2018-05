Steinmeier: Egységes és cselekvőképes Európai Unió a cél

Egyetlen tagállamot sem akar figyelmen kívül hagyni Németország és Franciaország az Európai Unió megújítását célzó munkában – hangsúlyozta a német államfő egy keddi lapinterjúban.

Frank-Walter Steinmeier az NRC Handelsblad című holland lapban közölt interjúban arra a kérdésre válaszolt, hogy miként lehet megnyugtatni azt a nyolc kisebb észak-európai EU-tagállamot, amelyek attól tartanak, hogy Nagy-Britannia távozása (Brexit) után túlságosan érvényesül majd a francia álláspont a közösség reformjában.

A német államfő leszögezte, hogy Franciaország és Németország nélkül ugyan nemigen lehet előmozdítani ügyeket az EU-ban, „de akármilyen fontos is ez a két ország, a többi EU-tag nélkül Németország és Franciaország sem tud elérni bármit is Európa számára”. Azonban nem is akarunk mellőzni senkit – húzta alá a német államfő.

Frank-Walter Steinmeier (Fotó: EPA/Focke Strangmann)

Emmanuel Macron francia elnök új lendületet adott az EU jövőjéről szóló vitának, konkrét javaslatai alapos vizsgálatot érdemelnek és válaszokat követelnek, de azt is tudomásul kell venni, hogy az EU-ban nem lehet minden kérdésben közös álláspontra jutni – mondta Frank-Walter Steinmeier.

Ezekben a vitákban az is fontos, hogy ne veszítsük szem elől a célt, az egységes és cselekvőképes EU-t, ezért annak a kérdésnek kellene vezérelnie bennünket, hogy milyen Európára lesz szükség öt, tíz év múlva ahhoz, hogy megőrizzük szabad, nyílt, békés társadalmainkat – tette hozzá.

A kisebb tagállamok szerepével kapcsolatban kiemelte, hogy ezekben a vitákban az olyan tagállamoknak is nagy súlyuk van, mint Hollandia.

A kedden kezdődő kétnapos hollandiai látogatása alkalmából készített interjúban arra a kérdésre válaszolva, hogy létezik-e még nemzeti szuverenitás az EU-ban, vagy már inkább európai szuverenitásról kell beszélni, mint Emmanuel Macron – a német államfő hangsúlyozta –, hogy a nemzeti és az európai szuverenitás egyaránt létezik, és mindkettő fontos.

Meglátása szerint „egy erős Európa az előfeltétele annak, hogy valamennyi nemzet – akár Németország vagy Hollandia, Franciaország vagy Szlovénia – egyáltalán cselekvőképes legyen ebben a világban”. Mint mondta, az európai és a nemzeti szuverenitás nem egymás ellentéte, „éppen ellenkezőleg, kiegészíti, sőt megerősíti egymást”, főleg azokon a területeken, amelyeken már nem lehet nemzetállami szinten megoldani a problémákat.