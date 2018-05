Így élnek a muszlimok Belgiumban

Belgium akár már 12 éven belül Európa első iszlám állama lehet egy helyi muszlim párt szerint. Az októberi önkormányzati választásokon induló politikai erő az iszlám jogot, a saríát is be akarja vezetni. Az M1 brüsszeli tudósítója szerint ennek nem sok realitása van. Elmondta azt is, hogy az ország korábban nagyon befogadó volt, de ez megváltozott a gazdasági válság és a terrortámadások következtében.

Belgium esetében nem sok realitása van annak, hogy alig több, mint egy évtized múlva iszlám állammá válna, Brüsszelben esetleg van erre esély – mondta az M1 brüsszeli tudósítója. Kiemelte: nem tudni pontosan, hány muzulmán él Belgiumban, mivel a származásról és a vallási, etnikai hovatartozásról nem lehet adatokat gyűjteni.



Hozzátette, hogy a bevándorlók gyermekei belga állampolgárságot kapnak, és belgának vallják magukat. Becslések szerint ugyanakkor jelenleg 4-6 százalékra tehető a muszlimok aránya a 11 milliós országban, tehát a félmilliót is elérheti az iszlám híveinek a száma.

Kitért arra is, hogy legtöbben a nagyvárosokban élnek. Brüsszelben a becslések akár 40 százalékra is teszik a bevándorlók arányát. A belga fővárosban az elmúlt években a legnépszerűbb név a Mohamed lett.

A tudósító megjegyezte, a belga muszlimok kevéssé integrálódtak, zárt közösségekben élnek, egymással házasodnak, és általános náluk a magas munkanélküliség, a nők különösen kiszolgáltatottak.

Valami megváltozott

Úgy látja, hogy Belgium korábban nagyon befogadó volt, de ez megváltozott a gazdasági válság és a terrortámadások következtében.

A munkaadók nagymértékben utasítanak el muzulmán álláskeresőket, és a belgák 50 százaléka szerint a muzulmánok gyermekei sosem lehetnek igazán belgák – világított rá a helyi társdalomban tapasztalható attitűdökre. Ezzel kapcsolatban még kiemelte azt is, hogy a percepció szerint 24-25 százaléknyi bevándorló él az országban, holott a becslések szerint a valós szám ennél jóval alacsonyabb.

Bakkali Tahiri, a belgiumi Iszlám Párt elnöke (MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Valaki a saríát is bevezetné

Az önkormányzatokban már most is helyet foglalnak iszlám pártok képviselői két brüsszeli kerületben, Molenbeekben és Anderlechtben is. Az októberi választáson 28 helyen pályáznak majd. A jelöltjeik olyan programokkal indulnak, mint például a kendőviselés engedélyezése, a tömegközlekedési eszközökön férfiak és nők számára elkülönített részek létrehozása, és az iskolai menzákon a halal – azaz az iszlám előírásainak megfelelő – menü bevezetése – részletezte a tudósító. Hozzátette, van olyan jelölt is, aki népszavazás kiírását akarja elérni a saría bevezetéséről, de akad olyan is, aki helyre akarja állítani a muzulmánokról kialakított képet.

Egy több mint tízéves felmérés szerint a belgiumi muzulmánok mindössze 10 százaléka hívő, így vélhetően csak rájuk hatnak a radikális imámok, akik sok vallási egyesületnél működnek, és nem transzparens bevételeikkel akár a terrorizmust is támogathatták. A belga állam elvette Szaúd-Arábiától a brüsszeli nagymecset működtetési jogát is, mivel ott egy jelentés szerint szélsőséges tanokat és radikális könyveket terjesztettek.