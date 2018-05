Atomalku: Berlin szerint sérült a transzatlanti kapcsolat

Sebet ejtett a német-amerikai és az európai-amerikai kapcsolatokon az Egyesült Államok kivonulása az iráni atomprogramról kötött egyezményből - mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben.

A politikus a német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) konferenciáján elmondott beszédében kiemelte, hogy Németország, Franciaország és Nagy-Britannia szerint az iráni atomprogramról kötött megállapodásnak „biztosan vannak gyengeségei, de ki kell tartani mellette”, Donald Trump amerikai elnök viszont ezt másként látja, és döntése sebet ejtett a kapcsolatokon.

Merkel a DGB-konferencián. MTI/EPA Fotó

Mint mondta, az európaiak „nem vakok”, látják, hogy Irán a Szíriában folytatott tevékenységével például Izraelt is veszélyezteti, de az ENSZ Biztonsági Tanácsában egyhangúlags elfogadott egyezmény megtartása jobb feltételeket teremtett volna további megállapodáshoz.

Az EU kiáll az atomalku mellett

Az Európai Unió eltökélt szándéka, hogy megőrizze az Iránnal nukleáris fejlesztési programja korlátozásáról kötött megállapodást, amely alapvető fontosságú a globális és a régió biztonsága szempontjából – jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, valamint Irán külügyminiszterével kezdődő tárgyalásra érkezésekor kedden.

Heiko Maas német külügyminiszter. MTI/EPA Fotó

A főképviselő hangsúlyozta: hiba lenne egy olyan egyezmény megszüntetése, amely működik, amely a nemzetközi vizsgálatok szerint is beváltja a hozzá fűzött reményeket. Hangsúlyozta, hogy a találkozón az Európai Unió és partnerei azt szeretnék megvitatni, hogyan enyhíthetők az Irán elleni szankciók úgy, hogy Teherán továbbra is maradéktalanul tartsa magát kötelezettségvállalásaihoz, miközben az európai befektetéseket és az iráni nép érdekeit szolgáló gazdasági előnyöket is megvédik.

Heiko Maas német külügyminiszter érkezésekor kiemelte, Iránnal közös megoldást kell találni a megváltozott helyzetre annak hangsúlyozása mellett, hogy a megállapodást aláíró minden partner tartsa magát az abban foglaltakhoz. A következő hetek feladatai közé tartozik annak kidolgozása, hogyan lehet a megállapodásnak jövőt biztosítani az Egyesült Államok részvétele nélkül, az egyezmény felmondása ugyanis alapvető biztonsági kockázattal jár a közel-keleti térség mellett Európára nézve is – tette hozzá.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter érkezésekor elmondta, meg fogják vizsgálni a megállapodás jövőjének lehetőségét. Aláhúzta, a feladat nem csak az egyezmény fenntartása, hanem a benne foglalt garanciák betartatásának biztosítása a gazdasági érdekek védelmezése mellett. Boris Johnson brit külügyminiszter az ülést megelőzően kijelentette, az iráni külügyminiszterrel való találkozás esély annak megvitatására, hogyan lehet rábírni Teheránt, hogy továbbra is tartsa magát a megállapodásban foglalt kötelezettségeihez. A megbeszélés továbbá lehetőséget biztosít arra is, hogy az Egyesült Királyság és európai partnerei ki tudják fejezni aggodalmukat Irán a Közel-Kelet békéjét veszélyeztető viselkedése miatt.

Johnson aláhúzta, kulcsfontosságú annak hangsúlyozása, hogy London és európai szövetségesei tartják magukat az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodáshoz, és ennek jegyében továbbra is biztosítani akarják a kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok fenntartását Iránnal.