Újabb migrációs hullám fenyegeti Európát

A görög szigetek gyakorlatilag megteltek migránsokkal, egyre nehezebben kezelik az országban a helyzetet.

A migrációs hullámok olyanok, mint a tenger. Van, amikor apály van, van, amikor dagály – mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában. A szakértő szerint jelenleg az látható, hogy valamennyire nőtt a Törökországból Görögországba érkező migránsok száma.



A görög szigetek megteltek

A problémát viszont az okozza, hogy sokan a szigetekre mentek, ahol ezt egyre kevésbé tudják kezelni – tette hozzá. A szakértő szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy közeleg a turistaszezon, így a szigetek vezetői és a görög kormány között van némi ellentét, a szigetek ugyanis elvárnák, hogy minél gyorsabban vigyék el onnan a menekülteket. Sok sziget gyakorlatilag megtelt, több menekültet már nem tudnak fogadni – tette hozzá.

Kis-Benedek József szerint egyre érdekesebb kérdés Törökország szerepe a helyzetben. Egyrészt a törökök már gyakorlatilag elköltötték a helyzet kezelésére Európától kapott mintegy hárommilliárd dollárt, de közben már újabb hárommilliárd sorsáról döntenek rövidesen, így a törököknek nem érdeke felmondani a megállapodást.

Másrészt pedig a Görögországba érkező migránsok között egyre nagyobb számban jelennek meg törökök is, akik a helyi belpolitikai helyzet miatt akarják elhagyni országukat és Európába költözni – mondta.

Sok afgán érkezik

A szakértő szerint egyre többen jönnek Mianmarból, Vietnamból, Pakisztánból. Ugyanakkor megindultak a repülőjáratok Belgrád és Irán között, így ha nem is nagy számban, de ezen az útvonalon is érkeznek. Az Iránból jövők között pedig nagyon sok afgán is van.

Kis-Benedek József hangsúlyozta, elsősorban a nyárnak köszönhető, hogy 30 százalékkal többen érkeznek Olaszországba. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy az olasz hatóságok egyre keményebben lépnek fel az illegális bevándorlókkal szemben. Ráadásul egyre többen érkeznek olyanok, akik eredetileg máshonnan indultak el, de jelenleg Tunéziában várják a továbbindulás lehetőségét – tette hozzá.