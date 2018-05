Orbán Viktor: Lengyelország jó példát mutat hazánknak

Varsóban tárgyalt ma Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő egyebek mellett a Visegrádi Négyek (V4) együttműködéséről és a migrációról is egyeztetett lengyel kollégájával, Mateusz Morawieckivel.

Orbán Viktor köszönetet mondott Mateusz Morawieckinek a támogatásért, és kijelentette, hogy Közép-Európa sokra tartja a barátságokat. Gratulált lengyel kollégájának a családpolitikában nyújtott teljesítményért, mely – mint mondta – jó példát mutat Magyarország számára is. A modern politikában kevés, hogy az embernek igaza van, sikerre is szükség van ahhoz, hogy érvényt szerezzünk neki – hangsúlyozta a miniszterelnök.



Két baráti nemzet találkozott. Nemcsak a múlt, hanem a közös jövő is összeköt minket – fogalmazott a kormányfő. Elmondta, hogy nehéz ügyek is szóba kerültek a találkozón.

Kifejtette, hogy a migráció nem csupán taktikai, hanem elvi kérdés is, amely a nemzeti szuverenitás szempontjából a legfontosabb. „Az elődeink (…) forognának a sírjukban, ha mi hozzájárulnánk ahhoz, hogy ne a magyarok, hanem valaki más mondja meg, hogy kik tartózkodjanak az ország területén” – jegyezte meg a Orbán Viktor.

A cél, az erős Európa

Kitért arra is, hogy a magyar és a lengyel álláspont közel van egymáshoz az uniós költségvetésről folyó vita terén, de sok tagállam gyökeresen mást gondol. A magyar és a lengyel gazdák érdekeit meg akarjuk védeni – szögezte le a magyar miniszterelnök. Hozzátette: nem kifogásoljuk, hogy új pénzügyi alapok jöjjenek létre, de ez ne a régi jól működő támogatási formák rovására történjen.



Orbán Viktor Varsóban

Orbán Viktor kijelentette, hogy lengyel kollégájával együtt mindketten erős Európát akarnak, részt akarnak venni az Európát javító, felerősítő reformokban, vitákban, és békés fejlődést akarnak. Továbbá erős Közép-Európát is akarnak, mert meggyőződésük, hogy ez szolgálja az érdekeiket és egybevág az EU fő céljával, hogy erős régiókból álljon az erős kontinens, és egy erős Közép-Európa sokat adhat az európai kontinens erejéhez – vélekedett.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta: a legnagyobb politikai ügy ma Európában a bevándorlás és a migráció. Azt a parlamentet, amely ma Brüsszelben ülésezik, az európai emberek még a migránskrízis előtt választottak – mutatott rá.

Úgy vélte, egy év múlva választás lesz, és most már mindenki ismeri a kérdés súlyát, így felvetődik, hogy nem volna-e demokratikusabb megvárni a választást, hogy az újonnan megválasztott parlament zárja le a kérdést. A demokrácia elvét tiszteletben kell tartani – jelentette ki.

Virágzó kétoldalú kapcsolatok

A közelmúltban Budapestet az Egyesült Államokkal közvetlen légi forgalommal összekötő lengyel állami légitársaság, a LOT fantasztikus sikereket ér el – hangsúlyozta Orbán Viktor. Jó döntésnek nevezte, hogy első külföldi útja Lengyelországba vezetett.

Ezért Mateusz Morawiecki köszönetet is mondott Orbán Viktornak. A fölényes többséggel megnyert választások után Magyarország tovább halad a reformok útján, és a jövőben is konstruktívan áll az Európai Unió napirendjén levő kérdésekhez – jelentette ki a lengyel kormányfő. Hangsúlyozta, a kvóták kérdésében Magyarország és Lengyelország azonos állásponton helyezkedik el, és ezt az e heti szófiai EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón is képviselni fogják.

Morawiecki teljességgel azonosnak minősítette a 2020 utáni uniós keretköltségvetés céljaira vonatkozó lengyel és magyar álláspontot a „régi szakpolitikák”, a kohéziós és az agrárpolitika folytatását illetően. Más célokat – a védelmi politikát, az innovációk támogatását, a migráció kezelését – nem valósíthatják meg az eddigiek rovására – hangsúlyozta.

A kétoldalú együttműködés elmélyítése is szóba került, mely nemcsak a politikai, hanem a társadalmi szinten is gyümölcsöző eredményekkel zajlik.