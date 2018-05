Rendkívül aktívvá vált a német külpolitika

Angela Merkel német kancellár rendkívül aktív külpolitikát folytat, ami a korábbi német külpolitikára nem volt jellemző – mondta Gálik Zoltán, a Corvinus egyetem docense az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

A szakértőt annak kapcsán kérdezték, hogy Angela Merkel szombaton Assisiben átvette a ferences szerzetesrend Béke lámpása elnevezésű díját. A német kancellár erőfeszítésekre hívott fel a béke érdekében egy esetleges közel-keleti háború veszélye kapcsán.

Gálik Zoltán azt mondta: Angela Merkel tevékenysége során, az elmúlt tíz évben, aktivizálódott Németország külpolitikája, s ez nemcsak szavakban, hanem nemzetközi szerződésekben és az európai külpolitika irányvonalának változtatásában is megnyilvánult. Németország a pénzügyi válság és a menekültválság kapcsán is aktív volt, de nagy szerepe volt az iráni és az ukrajnai helyzet kezelésében is – fűzte hozzá a szakértő.