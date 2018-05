Iráni atomprogram: London és európai szövetségesei tartják magukat a megállapodáshoz

Nagy-Britannia és európai szövetségesei tartják magukat az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodáshoz: a brit kormány európai partnereivel együtt továbbra is „szilárd elkötelezettséggel” törekszik az Iránnal kötött egyezmény érvényben tartására – közölte vasárnap Theresa May brit miniszterelnök Haszan Róháni iráni elnökkel telefonon.

A londoni kormányfői hivatal beszámolója szerint Theresa May kifejtette azt a véleményét is az iráni államfőnek, hogy Nagy-Britannia és Irán nemzetbiztonsági érdekeit egyaránt szolgálja a megállapodás fenntartása. A brit miniszterelnök a szóvivői tájékoztatás szerint üdvözölte, hogy Haszan Róháni szintén nyilvánosan elkötelezte magát a szerződésben foglalt feltételek teljesítése mellett. Theresa May hozzátette: alapvető fontosságú, hogy Irán továbbra is teljesítse a megállapodásból eredő kötelezettségeit.

Theresa May brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPApool/Will Oliver)

May ugyanakkor egyértelművé tette a telefonos megbeszélés során azt is, hogy Nagy-Britannia elítéli az izraeli fegyveres erők ellen végrehajtott iráni rakétatámadásokat, és felszólította Iránt, hogy tartózkodjék a további támadásoktól, mivel a térség békéjének és biztonságának megteremtése végett fontos a provokációk elkerülése. Theresa May előzőleg, péntek este telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel is, akinek szintén megerősítette azt a hivatalos brit álláspontot, hogy Nagy-Britannia európai szövetségeseivel együtt tartja magát az iráni nukleáris megállapodáshoz.

Donald Trump amerikai elnök mutatja az aláírásával ellátott rendeletet az Irán elleni szankciók visszaállításáról a washingtoni Fehér Házban 2018. május 8-án, miután bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)

May felvetette Trumpnak az Iránban üzleti tevékenységet folytató európai cégek elleni esetleges amerikai szankciók potenciális hatásait is. A brit miniszterelnök és az amerikai elnök megállapodott arról, hogy stábjaik tárgyalásokat kezdenek e kérdésről. Donald Trump kedden jelentette be, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben kötött megállapodásból. Trump bejelentése óta a brit kormány az egyezményt aláíró többi nyugat-európai hatalommal együtt többször is alig burkoltan követelte, hogy Washington tartózkodjék a megállapodás végrehajtását akadályozó lépésektől – vagyis a szankcióktól – az iráni egyezményben továbbra is részes országok ellen.

A legutóbbi diplomáciai üzenetekből kiolvasható, hogy London, Párizs és Berlin megpróbál nyomást gyakorolni Washingtonra az Irán elleni újabb szankciók elkerülése érdekében is. Az egyezményt aláíró három nyugat-európai hatalom vezetőinek Londonban kiadott minapi közös közleménye úgy fogalmazott, hogy biztosítani kell az iráni népnek azokat a gazdasági előnyöket, amelyek a nukleáris program korlátozásáról kötött megállapodáshoz kapcsolódnak.