Nem lehet bízni az EU-ban Irán szerint

Nem lehet bízni az Európai Unióban – jelentette ki pénteki imáján Teheránban egy befolyásos iráni vallási vezető. Hasszán Róháni iráni elnök korábban azt mondta, országa tiszteletben tartja a 2015-ben nukleáris programjáról aláírt többhatalmi egyezményt még azután is, hogy az Egyesült Államok kilépett abból. Angela Merkel szerint az iráni atomprogramról kötött megállapodás egyoldalú felmondásáról szóló egyoldalú amerikai döntés megsérti a nemzetközi rendbe vetett bizalmat.

Ahmed Hatami ajatollah az iráni tévé által is közvetített pénteki imáján azt hangoztatta: „Amerika átkozottul nem tehet semmit. Mindig is az iráni rendszer megdöntésén munkálkodott és kilépésének is ez a célja (…) Az egyezmény európai aláíróban ugyancsak nem lehet megbízni. Nem hiszünk Irán ellenségeinek.”

A keményvonalas főpap Izraelt is megfenyegette szónoklatában, és rakétáik csapásmérő képességének növelésével riogatta az országot. Az őt hallgató tömeg közben halált kiáltott az Egyesült Államokra és Izraelre. Korábban Hasszán Róháni elnök azt mondta, országa tiszteletben tartja a 2015-ben nukleáris programjáról aláírt többhatalmi egyezményt még azután is, hogy az Egyesült Államok kilépett abból.

Merkel: Az önös érdekek veszélybe sodorhatják a globális rendet

A német kancellár a német katolikusok 101. nagygyűlésén (101. Deutscher Katholikentag) tartott előadásában kiemelte, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában elfogadott megállapodások egyoldalú felmondása „nem helyes”.

Rossz hír a világnak, ha mindenki azt teszi, amihez kedve van, nem törődve a nemzetközi közösség többi tagjával – mondta Angela Merkel. A közösség ügyeinek többoldalú megállapodásokon nyugvó rendezése, a multilateralizmus válságba került, amit nemcsak az iráni atomprogramról szóló egyezmény, hanem a párizsi klímamegállapodás ügye és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében folytatott tárgyalások állása is jelez – tette hozzá.

Angela Merkel német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Focke Strangmann)

A multilateralizmus és a második világháború után a béke és a biztonság megőrzésére felépített globális rend válsága a leginkább nyugtalanító fejlemény a nemzetközi politikában – fejtette ki a német kancellár, megjegyezve, hogy ma már valószínűleg nem is lehetne megalkotni egy olyan alapdokumentumot, mint az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amelyet 1948-ban fogadtak el az ENSZ-ben.

Németország viszont ezekben a nehéz időkben is a multilateralizmus erősítésére törekszik, mert ez az eljárás ad leginkább esélyt a kölcsönösen előnyös, “win-win helyzetek” kialakítására – húzta alá Angela Merkel.

Mindennek ellenére Washington kivonulása az iráni atomprogramról szóló egyezményből nem vezethet a transzatlanti kapcsolatok megkérdőjelezéséhez, mert nagyon sok ügy van, amelyhez ugyanúgy viszonyul Európa és az Egyesült Államok, és a társadalmak az Atlanti-óceán mindkét partján ugyanazokra az értékekre épülnek. A transzatlanti kapcsolatokat azért sem szabad megkérdőjelezni, mert „Európa egész egyszerűen nem elég erős ahhoz, hogy béketeremtő hatalom legyen” – mondta Angela Merkel.

Putyin és Merkel támogatja az atomalku fenntartását

Elvi jelentőségűnek nevezte az iráni atomalkunak az egyoldalú amerikai kilépés utáni fenntartását Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár kettőjük pénteki telefonbeszélgetése során: a két vezető a Kreml sajtószolgálatának tájékoztatása szerint egyetértett abban, hogy a szerződés mind a nemzetközi, mind a regionális biztonság szempontjából elvi jelentőséggel bír – a megbeszélés tárgya volt még a szíriai helyzet és Merkel május 18-án esedékes szocsi látogatásának előkészítése is.

Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök (Fotó: MTI/EPA/Pool/RIA Novosztyi/Kreml/Mihail Klimentyev)

A nap folyamán korábban Putyin Recep Tayyip Erdogan török elnökkel is eszmecserét folytatott az iráni atomalkuról. A felek között a Kreml szerint egyetértés volt abban, hogy a 2015-ben elfogadott átfogó közös cselekvési terv fenntartása nagy jelentőségű a nemzetközi biztonság szempontjából, és hogy lépéseiket egyeztetniük kell egymással ebben a kérdésben. Putyin és Erdogan kitért a szíriai problémakörre és a kulcsfontosságú kétoldalú projektek megvalósítására is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak kijelentette: nem áll összefüggésben Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő szerdai moszkvai látogatásával Oroszországnak az a döntése, hogy nem szállít Sz-300-as légvédelmi rendszereket Szíriának. Az orosz elhatározásról pénteken az Izvesztyija című napilap számolt be. A szóvivő közölte: az eszközök Damaszkusznak való átadása csak lehetőségként merült fel az arab országra április 14-én mért amerikai–brit–francia rakétacsapás után.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: MTI/EPA)

Putyin és Merkel a pénteki megbeszélése során szót ejtett az ukrajnai válságról, egyebek között az EBESZ-megfigyelők biztonságát szavatoló ENSZ-misszió létrehozásáról is. Megállapodtak a normandiai formátumban – Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország részvételével – folytatott munka felélénkítésében. Merkel beszámolt arról a találkozóról, amelyet Aachenben csütörtökön Emmanuel Macron francia elnökkel és Petro Porosenko ukrán államfővel tartott.

Jövő héten tárgyal a brit, a francia, a német és az iráni külügyminiszter

Brüsszelben tárgyal jövő kedden az iráni atomprogramról kötött 2015-ös megállapodás jövőjéről Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kezdeményezésére a megállapodást aláíró három uniós ország és Irán külügyminisztere – közölte az Európai Unió külügyi szolgálata pénteken. Mogherini már kedden leszögezte: az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Iránnal kötött nukleáris megállapodás fenntartása mellett. A főképviselő sajtónyilatkozatában arra szólította fel a nemzetközi közösség többi tagját, hogy az Egyesült Államok kilépésének ellenére is őrizzék meg a 2015-ben aláírt többhatalmi egyezményt, amely kulcsfontosságú a közel-keleti térség, Európa, illetve az egész világ biztonsága szempontjából.

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)

Rámutatott, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az utóbbi években ellenőrzései során rendre megerősítette, hogy az iszlám köztársaság teljesíti vállalásait, és hozzátette, ameddig ez így marad, addig az Európai Unió is kitart a megállapodás teljes körű végrehajtása mellett.

Irán 2015-ben egyezett meg uniós közvetítéssel az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával, Franciaországgal, Kínával, Oroszországgal, Németországgal, hogy legalább tíz évre korlátozza atomprogramját az ellene hozott szankciók nagy részének fokozatos feloldásáért cserébe. Donald Trump már a választási kampánya idején is többször kikelt az egyezmény ellen, kedden pedig végül bejelentette országa kilépését a szerződésből, mondván, az nem tudja meggátolni, hogy Teherán atomfegyvereket fejlesszen. Egyúttal az Irán elleni amerikai szankciók visszaállításáról is rendeletet írt alá.