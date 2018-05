May közölte Trumppal: London tartja magát az Iránnal kötött megállapodáshoz

Nagy-Britannia tartja magát az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodáshoz - közölte pénteken Theresa May brit miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel.

A Downing Street pénteki esti tájékoztatása szerint May telefonon tárgyalt Trumppal, akinek elmondta: a brit kormány európai partnereivel együtt továbbra is szilárd elkötelezettséggel törekszik az Iránnal kötött egyezmény érvényben tartására, mivel megítélése szerint a megállapodás a legjobb eszköz annak megakadályozására, hogy Irán nukleáris fegyvert állítson elő.

A londoni kormányfői hivatal beszámolója szerint Theresa May felvetette Donald Trumpnak az Iránban üzleti tevékenységet folytató cégek elleni esetleges amerikai szankciók potenciális hatásait is. A brit miniszterelnök és az amerikai elnök megállapodott arról, hogy stábjaik tárgyalásokat kezdenek e kérdésről.

Donald Trump kedden jelentette be, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben kötött megállapodásból. Trump bejelentése óta a brit kormány az egyezményt aláíró többi nyugat-európai hatalommal együtt többször is alig burkoltan követelte, hogy Washington tartózkodjék a megállapodás végrehajtását akadályozó lépésektől – vagyis a szankcióktól – az iráni egyezményben továbbra is részes országokkal szemben.

Trump bejelentésének napján Theresa May, valamint Emmanuel Macron francia államfő és Angela Merkel német kancellár Londonban kiadott közös közleményében arra hívta fel az Egyesült Államok figyelmét, hogy az Iránnal aláírt megállapodást az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag hagyta jóvá 2231-es számú határozatával, amely változatlanul az iráni nukleáris programmal kapcsolatos viták rendezésének kötelező nemzetközi jogi erővel bíró keretrendszere.

A közös brit-francia-német közlemény felszólította az Egyesült Államokat arra, hogy engedje a szerződés fő elemeinek folytatódó betartatását, és minden lehetséges módon törekedjék azoknak az előnyöknek a megőrzésére, amelyeket a nukleáris fegyverek elterjedésének akadályozásában az Iránnal kötött szerződés elért.

A három nyugat-európai hatalom a közleményben leszögezte, hogy továbbra is részese marad az Iránnal kötött megállapodásnak, és folytatja együttműködését az egyezményben maradó többi aláíró országgal a szerződés érvényben tartásának biztosítására.

A kommüniké szerint ebbe beletartozik az is, hogy biztosítani kell az iráni népnek azokat a gazdasági előnyöket, amelyek a nukleáris program korlátozásáról kötött megállapodáshoz kapcsolódnak.

Boris Johnson brit külügyminiszter egy nappal később, a londoni alsóházban tett nyilatkozatában külön is felszólította az Egyesült Államokat arra, hogy ne tegyen semmiféle olyan lépést, amely akadályozná a megállapodásban továbbra is részes aláíró országokat az Iránnal kötött egyezmény működőképességének fenntartásában.