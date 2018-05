Koszovó programot indított a szélsőséges iszlám megfékezésére

A Balkan Insight című regionális hírportál beszámolója szerint a koszovói igazságügyi minisztérium és az iszlám közösség pénteken kötött megállapodást az együttműködésről.

Abelard Tahiri tárcavezető kijelentette, hogy az iszlám közösség vezetői máris használható ötletekkel álltak elő a deradikalizációs programot illetően, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan sikerrel járnak, és sikerül a társadalomba visszaintegrálni azokat, akik a szíriai és az iraki harcterekről tértek vissza. Közölte azt is, hogy a programban részt vevő imámokat a koszovói hírszerzés előbb vizsgálatnak veti alá, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy semmi közük nincs az iszlám szélsőséges mozgalmakhoz.

