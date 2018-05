További eszkaláció várható a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok kihátrálása az iráni nukleáris alkuból nem vezetett töréshez Washington és az európai szövetségesei között, hisz a nézeteltérés eddig is megvolt, mivel az Európai Uniónak jóval több gazdasági érdeke van az iráni piacon – mondta Szalai Máté a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A külpolitikai szakértő felhívta a figyelmet, hogy alapvető koncepcionális különbség van a két fél között a 3 évvel ezelőtt kötött megállapodás megítélését illetően, ugyanis ez kizárólag a nukleáris programról szól, és nem akarják befolyásolni az iráni külpolitikát.

Ezzel szemben a Trump-adminisztráció, valamint közel-keleti szövetségesei Izrael és Szaúd-Arábia egy eszközként tekintett a szerződésre, mellyel gátat lehet szabni Irán regionális megerősödésének, vagy akár egy esetleges rezsimváltást is el lehetne érni, mutatott rá az elemző. Úgy véli, hogy az amerikaiak és az európaiak között lévő szándékkülönbség lehetetlenné teszi, hogy azonos platformra kerüljenek.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése óta Izrael kimutathatóan aktívabb Szíriában, de már ezt megelőzően is hajtottak végre támadásokat az iráni intervenciós erőkhöz és a Teherán által finanszírozott libanoni síita terrorszervezethez a Hezbollahhoz köthető katonai támaszpontok ellen – hangsúlyozta Szalai Máté. Azt is igyekezett kiemelni, hogy Izrael hajnalban 35 célpont ellen intézett csapást, amely a híres 1973-as jom kippuri háború óta a legnagyobb katonai beavatkozás részükről Szíriában.

The IDF has struck dozens of Iranian military targets in Syria in response to the Iranian rocket attack against Israel. Quds force is behind attack and has played the initial price. IDF remains ready for various scenarios but does not seek to escalate the situation. pic.twitter.com/4rC8gHK2LG

— Jonathan Conricus (@LTCJonathan) 2018. május 10.