Komoly társadalmi problémákhoz vezet a migráció Európában

A BBC és az Ipsos közös felmérése szerint az emberek csaknem kétharmada szerint az ország, amelyben él, lényegesen megosztottabb, mint tíz évvel ezelőtt. Ez a tendencia megfigyelhető Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában is.

Eltérés az okokban mutatkozik. Európán kívül elsősorban a politikai véleménykülönbségek és a szegénység, ugyanakkor a kontinensen főleg a migráció megosztja a lakosságot. Az unióban leginkább az olasz társadalom megosztott. Az emberek 61 százaléka okolja emiatt a bevándorlást.

A társadalmak megosztottságát a migráció

Svédországban az emberek csaknem fele látja ugyanígy. Németországban 46 százalék és Franciaországban 45 százalék is hasonlóan vélekedik. Ezzel szemben például Magyarországon az emberek kevesebb, mint harmada, 31 százaléka gondolja ugyanezt. A szakértő szerint azt látni kell, hogy elsősorban azokban az országokban megosztott a társadalom, amelyekben folyamatosan szembesülnek a migrációval.



Jelentős számú migráns él ezekben az országokban – emelte ki Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. Hozzátette: Kelet-Közép-Európa országaiban teljesen egyértelmű a helyzet megítélése, hisz az emberek nem kérnek a migrációból. Ugyanakkor láthatjuk, hogy azokban az országokban, amelyek már évtizedek óta a migráció célországává váltak, és kialakult egy nagy bevándorló közösség, ott a mindennapi élet konfliktusai, az együttélés konfliktusai azt eredményezik, hogy omladozik a politikai korrektség máza – jegyezte meg.

A szakértő szerint nyolc–tíz évvel ezelőtt inkább a gazdasági kérdések miatt volt megosztott a társadalmak többsége, azonban a migráció megjelenése és ezzel együtt a terrortámadások megszaporodása jelentős változást hozott.

Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet kutatója semmi meglepőt nem lát abban, hogy ezek a nagy kérdések megosztják ezeket a társadalmakat, és nemcsak felméréseket tudunk ma már nézni, hanem konkrétan nemzeti választási eredményeket. Nagyon jól látszik, hogy ezekben a választási kampányokban a migráció lehetett a legfőbb kampánytéma, és ennek megfelelően ez egy olyan törésvonalat képezett, ami leképeződött az egyes pártok vagy pártszövetségek támogatottságában – emelte ki az elemző.

„A BBC kutatása és egyéb vizsgálatok is azt igazolják, hogy már a nyugat-európai állampolgárok jelentős része is felismerte, hogy az Európába érkezők nem menekültek, hanem gazdasági, vagyis jóléti bevándorlók” – véli Deák Dániel, a Figyelő munkatársa.

A választások eredményei mutatják az emberek csalódottságát

Most már ők sem hajlandók a saját adófizetői pénzükből finanszírozni ezeknek az embereknek az ellátását – hangsúlyozta a szakértő. A választási eredmények is azt mutatják, hogy szerte Európában azok a pártok erősödnek meg, amelyek a bevándorlással szemben kritikus álláspontot képviselnek, és a nyugat-európai baloldali pártok, amelyek sokkal inkább egy befogadó állásponton vannak, történelmi mélypontra gyengültek. Elég csak megnézni a német, osztrák vagy az olasz választásokat, emlékeztetett.

A migráció miatt politikai fordulat volt egyebek mellett Ausztriában és Olaszországban, de jelentősen meggyengültek a német koalíciós pártok is. Deák Dániel szerint azért, mert a korábbi kormányok a társadalmi elvárásokkal szemben alakították ki migrációs politikájukat, pedig a magyar kormány már évek óta folyamatosan figyelmeztet az illegális bevándorlás veszélyeire.

Minden nap találkoznak ezekkel a problémákkal az utcán – hívta fel a figyelmet. Most már ők is tudatában vannak, hogy hibát követtek el három évvel korábban, amikor még a nyugat-európai társadalmak a politikai vezetéssel kéz a kézben azt mondták, hogy a bevándorlás az jó, és mindenki, aki ide érkezik, azt be kell fogadni – mondta a szakértő.

Európán kívül inkább a politikai álláspontok, illetve a vallási különbségek mentén alakulnak ki törésvonalak. A Mexikó felől érkező migrációs nyomás az Egyesület Államokban folyamatos, a bevándorlás mégsem osztja meg a társadalmat olyan mértékben, mint Európa egyes államaiban.