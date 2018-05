Iráni atomprogram: Kanada sajnálkozik, Japán figyel, az oroszok aggódnak

A kanadai kormány „sajnálkozik” amiatt, hogy az amerikai elnök az iráni atomegyezmény felmondásáról döntött; Japán „szoros figyelemmel” követi a döntés hatását; az orosz külügyminisztérium szerint pedig különösen aggasztó, hogy az Egyesült Államok újfent az államok többségével szembe menően, kizárólag önös érdekből, a nemzetközi jogot durván megsértve cselekedett, amikor felmondta az iráni atomprogramról szóló 2015-ös egyezményt.

„A JCPOA (Közös Átfogó Cselekvési Terv) szigorú, eddig példa nélküli nemzetközi ellenőrzés alá vonta az iráni atomprogramot” – hangsúlyozta Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter egy közleményben. Emlékeztetett arra, hogy két héttel ezelőtt a Hetek országcsoportja (G7), benne az Egyesült Államokkal megállapodott, hogy „biztosítani fogják, hogy az iráni atomprogram kizárólagosan békés természetű legyen”.

Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

„Kanada a hatékony normákra alapozott nemzetközi rendet támogatja, és úgy véli, hogy JCPOA-ra szükség van ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy Irán atomfegyvert fejlesszen ki” – írta a külügyminiszter. Tokióban Kono Taro külügyminiszter közölte, hogy Japán szoros figyelemmel követi, hogy milyen hatása lesz az amerikai elnök döntésének. Közölte azt is, hogy országa tárgyalásokat fog folytatni az érintett országokkal a megállapodás fenntartásáról.

Orosz külügyi tárca: az Egyesült Államok önös érdekből cselekedett

Oroszország mélyen csalódott Donald Trump amerikai elnök döntése miatt, hogy egyoldalúan felmondja a megállapodást és visszaállítja a korábbi szankciókat Irán ellen: „a Közös átfogó cselekvési terv (JCPOA) nem kizárólag az Egyesült Államok érdeme, hanem az egész nemzetközi közösségé, amely ismételten megerősítette, hogy érdekelt az egyezmény megőrzésében, annak hosszú távú, következetes megvalósításában a nemzetközi, valamint regionális béke és biztonság, illetve az atomfegyverek elterjedését akadályozó nemzetközi rendszer megerősítése érdekében” – húzta alá a minisztérium.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közös sajtóértekezletet tart Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel Moszkvában 2018. április 28-án. Az orosz-iráni-török külügyminiszteri találkozó résztvevői a szíriai helyzetről tanácskoznak. (MTI/EPA/Szergej Csirikov)

A közlemény hangsúlyozta, hogy a május 8-i döntés újabb bizonyítéka annak, hogy Washington képtelen tárgyalásokat folytatni, és „mutatja azt is, hogy az amerikai fenntartás Irán teljesen törvényes nukleáris tevékenységével szemben mindössze ürügy a politikai számlák rendezésére”. Oroszország továbbra is aktívan azon lesz, hogy fejlessze kapcsolatait Iránnal, valamint a politikai párbeszédet Moszkva és Teherán között. Mindemellett kész az úgynevezett atomalku többi részes államával is a további együttműködésre.

A tárca szerint Washington intézkedésével megsértette a többhatalmi megállapodást. Moszkva ezzel összefüggésben felhívást intézett atomszerződés végrehajtásában illetékes bizottsághoz, hogy tüzetesen vizsgálják meg az Egyesült Államok kilépésével előálló helyzetet. Az orosz külügyminisztérium emellett úgy értékelte, hogy Trump döntésével aláásta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez (NAÜ) fűzött nemzetközi bizalmat is, hiszen a szervezet az utóbbi években ellenőrzései során rendre megerősítette, hogy az iszlám köztársaság teljesíti vállalásait.

Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá Irán elleni szankciók visszaállításáról a washingtoni Fehér Házban 2018. május 8-án, miután bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

Irán 2015 nyarán egyezett meg az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával, Franciaországgal, Kínával, Oroszországgal, Németországgal, valamint az Európai Unióval, hogy legalább tíz évre korlátozza atomprogramját az ellene életbe léptetett szankciók fokozatos feloldásáért cserébe – a világ államainak Trump legfrissebb döntésére érkezett korábbi reakciói itt érhetők el.