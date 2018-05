Amerikai foglyokkal térhet haza észak-koreai látogatásáról Pompeo

Pompeo azért utazott Észak-Koreába, hogy pontosítsa Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozójának részleteit. A felek a többi között az esemény időpontját is meghatározzák. A helyszínben Trump szerint már korábban megegyeztek.

Trump legkésőbb június elején találkozik Kimmel, akivel a többi között az észak-koreai nukleáris programról és Koreai-félsziget atommentesítéséről tárgyal majd. Pompeo korábban azt mondta: nagyszerű gesztus lenne, ha Phenjan átadná a három koreai-amerikai állampolgárt, akiknek szabadon engedését már 17 hónapja sürgetik.

