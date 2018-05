Még a Trump-kormány is meglepődött Giuliani megdöbbentő kijelentésein

A Trump-kormány igyekszik elhatárolódni az amerikai elnök új ügyvédjének, Rudy Giulianinak Iránról és Észak-Koreáról tett drámai kijelentéseitől, mondván, a jogász nem az elnök nevében beszél külpolitikai kérdésekben - írta kedden kommentárjában az AP amerikai hírügynökség.

A cikk szerint Giuliani, amióta a múlt hónapban csatlakozott Donald Trump elnök jogi csapatához és annak képviselőjévé vált a nyilvánosság előtt, számos ijesztő kijelentést tett, nemcsak a csoport jogi stratégiájáról és a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló Mueller-bizottságban folyó vizsgálatról, hanem világpolitikai kérdésekről és az elnök politikájáról is.

Rudy Giuliani megnyilvánulásai a külügyminisztériumon túl a védelmi tárcánál és a titkosszolgálatoknál is aggodalmat váltott ki. Azt mondta ugyanis a Fox News tévének, hogy a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőre gyakorolt amerikai nyomás olyannyira hatott, hogy Phenjan három korábban fogságba ejtett amerikait is szabadon enged.

Rudy Giuliani a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás alatt New York hőseként vált ismertté, ám az utóbbi években kevésbé meggyőző teljesítményt produkál (Fotó: EPA/JIM LO SCALZO)

Bár Trump maga korábban utalt ilyen lehetőségre, de erről az amerikai kormány, amely jelenleg azt tervezi, hogy történelmi találkozót szervez az észak-koreai vezető és az elnök között, hivatalosan nem tett említést. A foglyokat egyelőre nem engedték szabadon.

Az egykori New-Yorki polgármester szombati kijelentése további heves reagálásokat váltott ki, amikor az iráni kormány leváltását szorgalmazó csoport tagjai előtt azt mondta, az elnök elkötelezett az iráni rendszerváltás mellett.

Ez széles körű zavart váltott ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenleg Trump alkalmazásában álló egykori New-Yorki-i polgármester, vajon olyan információkat közvetít, amelyeket Donald Trump mondott neki, az amerikai kormányzat álláspontját ismerteti vagy csupán az eseményekről alkotott saját benyomásait hangoztatja.

Bár Trump élesen bírálja Iránt, és arra készül, hogy döntést hozzon az iráni atomprogramról szóló szerződés sorsáról, kormányzata nem szólított fel az iráni kormány megdöntésére. Amerikai tisztviselők megdöbbentek Giuliani kijelentésein, amelyek, úgy vélik, nincsenek összhangban a Trump-kormányzat politikájával.

Heather Nauert külügyi szóvivő hétfőn azt mondta, hogy Rudy Giuliani külpolitikai kérdésekről a magánvéleményét ismerteti, és nem a kormányzat nevében beszél.

Eddig ez a nyilatkozat volt a legvilágosabb jele annak, hogy a Trump-kormányzat igyekszik határt húzni maga és Giuliani közé, még akkor is, amikor az ügyvéd úgy viselkedik, mintha a kormányzat szóvivője lenne a Mueller-bizottság vizsgálataival kapcsolatban.

Giuliani zavarba ejtő és időnként ellentmondásos megjegyzései egyre többször váltanak ki megdöbbenést Trump tanácsadói körében is. Így Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő a múlt héten arra a kérdésre, hogy vajon Giulianinak van-e felhatalmazása külpolitikai kérdésekben megnyilvánulni, azt felelte: “nem tud ilyenről”.

Az ügyvéd szereplése ugyanakkor annyira a figyelem középpontjába került, hogy még Donald Trump is azt mondta újságíróknak pénteken: Giuliani csak most érkezett csapatába, és még azon munkálkodik, hogy a tényeket tisztába tegye.