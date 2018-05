Így reagált a világ Trump döntésére

Donald Trump amerikai elnök kedden Washingtonban bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből.

Netanjahu: Trump bátor, helyes döntést hozott

Benjámin Netanjahu izraeli minsizterelnök szerint Donald Trump amerikai elnök bátor, helyes döntést hozott az iráni nukleáris alku felmondásával. Az izraeli hadsereg az óvóhelyek megnyitására adott utasítást a Golán fennsíkon – közölte a tízes kereskedelmi tévécsatorna esti tévéhíradója kedden.

Izrael nagyra becsüli és támogatja Donald Trump döntését, amelyet bátornak és helyesnek nevezett Benjámin Netanjahu az izraeli tévécsatornákon élő adásban közvetített beszédében, amely közvetlenül Donald Trump korábban egyenes adásban bemutatott beszéde után hangzott el.

“Erőteljesen válaszolunk minden támadásra” – hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök, s Trump lépését támogatva közölte, hogy Irán dollármilliárdokat költött katonai céljaira Szíriában, Jemenben és más közel-keleti országokban.

Netanjahu azt is kijelentette, hogy a 2015-ös nukleáris megállapodás pénzeket biztosított Iránnak, és lehetővé tette, hogy nukleáris bombák teljes arzenáljához elégséges uránt dúsítson. Az izraeli hadsereg légvédelmi egységeket telepített az északi határvidékre a Háárec című újság honlapjának értesülése szerint. A televízió szerint azért adták ki az utasítást a Golán – fennsíkon a lakosságnak és a hatóságoknak az óvóhelyek megnyitására, mert szokatlan iráni csapatmozgásokat észleltek Szíriában.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő. (MTI/EPA/Abir Szultan)

Macron: Párizs, Berlin és London kész a megállapodás kiszélesítésén dolgozni

Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren bejelentette, hogy Párizs olyan, az iráni atomprogramról szóló szélesebb megállapodáson fog dolgozni, amely lefedi majd az iszlám köztársaság regionális tevékenységét, illetve ballisztikusrakéta-programját is.

“Kollektívan fogunk dolgozni egy szélesebb megállapodáskereten, amely lefedi a nukleáris tevékenységet, a 2025-öt követő időszakot, a ballisztikus tevékenységet, valamint a Közel-Kelet stabilitását, különös tekintettel Szíriára, Jemenre és Irakra” – írta az államfő.

Macron április végi washingtoni látogatásán azt javasolta, hogy kössenek új, átfogó, hosszú távú megállapodást Iránnal, amely eloszlathatja az amerikai aggodalmakat. Kedd este mindemellett hangsúlyozta: veszélyben forog az atomfegyverek elterjedését akadályozó nemzetközi rendszer.

Strasbourg, 2018. április 17.Emmanuel Macron francia elnök felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2018. április 17-én. (MTI/EPA/Patrick Seeger)

A francia államfő a nap folyamán már egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel telefonon a Közel-Kelet békéjéről és biztonságáról. Előtte az atomalku fenntartásáról és az abban szerepelő vállalások további teljesítéséről tárgyaltak Franciaország, Nagy-Britannia és Németország magas rangú képviselői, illetve Helga Schmid, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettessel Brüsszelben.

Irán 2015 nyarán egyezett meg az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal, Kínával és Oroszországgal, Németországgal, valamint az Európai Unióval, hogy legalább tíz évre korlátozza atomprogramját az ellene életbe léptetett szankciók fokozatos feloldásáért cserébe.

Mogherini: Az EU elkötelezett a nukleáris egyezmény fenntartása mellett

Az Európai Unió továbbra is elkötelezett az Iránnal kötött nukleáris megállapodás fenntartása mellett – szögezte le kedden este Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy országa felmondja a szerződést.

Rövid sajtónyilatkozatában Mogherini arra szólította fel a nemzetközi közösség többi tagját, hogy az Egyesült Államok kilépésének ellenére is őrizzék meg a 2015-ben aláírt többhatalmi egyezményt, az ugyanis kulcsfontosságú a közel-keleti térség, Európa, illetve az egész világ biztonsága szempontjából. Kijelentette, a szerződés tizenkét év munkájának az eredménye, működik, eddig elérte a célját, vagyis garantálta, hogy Irán nem fejleszt atomfegyvereket.

Federica Mogherini EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

Rámutatott, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az utóbbi években ellenőrzései során rendre megerősítette, hogy az iszlám köztársaság teljesíti vállalásait, és hozzátette, ameddig ez így marad, addig az Európai Unió is kitart a megállapodás teljes körű végrehajtása mellett. ”Maradjanak hűek a vállalásaikhoz, s mi is hűek maradunk a mieinkhez” – üzente Mogherini az iráni vezetőknek, kiemelve, hogy az egyezmény bizonyítéka annak, hogy párbeszéd útján lehetséges kölcsönösen előnyös megoldásokat találni és közös nevezőre lehet jutni akkor is, ha eltérőek az álláspontok és az érdekek.

A főképviselő különösen aggasztónak nevezte Trump azon bejelentését, miszerint visszaállította az amerikai szankciókat Irán ellen. Mint közölte, egyeztetni fog a nemzetközi partnerekkel ennek a lehetséges hatásairól, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU elkötelezett a gazdasági beruházásai védelme mellett. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt írta Twitter-bejegyzésében, hogy az új fejlemények egységes európai megközelítést igényelnek, az uniós vezetők erről is tárgyalni fognak jövő heti szófiai csúcstalálkozójukon.

Az amerikai döntés bizonytalansághoz és új konfliktusokhoz fog vezetni a törökök szerint

Bizonytalansághoz és új konfliktusokhoz fog vezetni az Egyesült Államok döntése arról, hogy egyoldalúan kilépett az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből – írta keddi Twitter-bejegyzésében Recep Tayyip Erdogan török elnök szóvivője.

Ibrahim Kalin egyúttal megjegyezte, hogy Törökország továbbra is ellene van a nukleáris fegyvereknek.

“Folytatjuk kereskedelmünket Iránnal a lehetséges keretek között, és erről senkinek sem fogunk számot adni” – mondta Zeybekci a CNN Türk hírtelevíziónak adott interjúban.

Szaúd-Arábia támogatja Donald Trump döntését

Szaúd-Arábia vezetése teljes mértékben támogatja és üdvözli Donald Trump amerikai elnök döntését arról, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből.

A szaúdi külügyminisztérium kedd este kiadott közleménye szerint Irán arra használta fel a többhatalmi szerződés nyomán a szankció feloldásából származó gazdasági előnyöket, hogy destabilizálja a közel-keleti térséget.

Az amerikai elnök kedden jelentette be Washingtonban, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből egyebek között azért, mert az nem hozott békét térségben. Irán támogatja a terrorizmust – a Hezbollah libanoni és a Hamász palesztin mozgalmat, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózatot -, destabilizálni próbálja a Közel-Keletet – fogalmazott Donald Trump.

Az ICAN rendkívül felelőtlennek tartja Trump döntését

A Nemzetközi Kampány az Atomfegyverek Felszámolásáért (ICAN) rendkívül felelőtlennek tartja az amerikai elnök kedden bejelentett döntését arról, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből és visszaállítja a Teherán elleni szankciókat.

A 2017-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett nem kormányzati szervezet szerint Donald Trump ezzel “felrobbant egy működő megállapodást”, és súlyos csapást mér az Egyesült Államok hitelességére a tekintetben, hogy megbízható partner a diplomáciában és a nemzetközi szerződésekben.

Ezt Észak-Korea sem fogja figyelmen kívül hagyni – írta a Twitter közösségi portálon az ICAN, utalva a Phenjan és Washington között tervbe vett történelmi jelentőségű találkozóra, amelynek legfontosabb célja lehet az észak-koreai nukleáris program felszámolása.

Brit-francia-német közlemény: sajnálatos és aggályos Trump döntése

Sajnálatosnak és aggodalmat keltőnek nevezte kedd este Londonban kiadott közös közleményében a brit miniszterelnök, a francia államfő és a német kancellár, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Egyesült Államok kilépését az iráni nukleáris fejlesztési programról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodásból.

Theresa May, Emmanuel Macron és Angela Merkel a közös közleményben – amelyet a három vezető megállapodása alapján a brit kormányfő londoni hivatala tett közzé – leszögezi, hogy a három európai hatalom változatlanul elkötelezett az egyezmény érvényben tartása mellett, mivel a megállapodás továbbra is fontos a közös biztonsági érdekek szempontjából.

A kommüniké felhívja a figyelmet arra, hogy az Iránnal aláírt megállapodást az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag hagyta jóvá 2231-es számú határozatával, amely változatlanul kötelező nemzetközi jogi erővel bír.

Az amerikaiak kevesebb mint egyharmada támogatja Donald Trump döntését

Az amerikaiak kevesebb mint egyharmada ért egyet Donald Trump elnök döntésével arról, hogy az Egyesült Államok kilép az iráni atomprogramról 2015-ben aláírt többhatalmi szerződésből – derül ki a Reuters/Ipsos kedden közzétett felméréséből.

A május 4. és 8. között végzett közvélemény-kutatás eredményei szerint a felnőttek 29 százaléka akarta azt, hogy véget vessenek az Iránnal és öt másik nagyhatalommal kötött megállapodásnak az iráni atomprogram korlátozásáról és a perzsa állam elleni szankciók enyhítéséről. A megkérdezettek 42 százaléka vélte úgy, hogy az Egyesült Államoknak a szerződés részesének kell maradnia, és 28 százalék mondta azt, hogy nem tud állást foglalni a kérdésben.

Még a magukat republikánus pártinak vallók közül is csupán 44 százalék foglalt állás amellett, hogy vessenek véget az amerikai részvételnek a megállapodásban. A republikánusok 28 százaléka akar benne maradni a szerződésben, és 28 százalék mondta, hogy nem tudja, mi a teendő. Donald Trump amerikai elnök, aki régóta bírálja a 2015-ben aláírt megállapodást, mert az szerinte nem kellően kemény Iránnal szemben, kedden jelentette be Washingtonban, hogy az Egyesült Államok kilép a szerződésből és a “legmagasabb szintű” gazdasági szankciókat fogja életbe léptetni a perzsa állam ellen.

A felmérés szerint az amerikaiak 54 százaléka “erőteljesen vagy némileg támogatja a szerződést az iráni atomprogramról, míg 27 százaléka mondta, hogy “erőteljesen vagy némileg” ellenzi azt. Számos amerikai aggodalmának adott hangot amiatt, hogy mi fog történni, ha az Egyesült Államok kilép a szerződésből.

Mintegy kétharmaduk azt mondta, ha az Egyesült Államok kilép a megállapodásból, Irán valószínűleg bejelenti, hogy folytatni fogja az atomfegyver-fejlesztést. A megkérdezettek mintegy fele úgy gondolja, hogy fegyveres konfliktus fog kialakulni az Egyesült államok és Irán között. A felmérést az egész Egyesült Államok területén, angol nyelven végezték, 1277 felnőtt körében, akik közül 492 volt a kormányzó Republikánus Párt tagja.

Orosz EU-nagykövet: folytatódik a nemzetközi erőfeszítés az atomalku fenntartására

Oroszország csalódott Donald Trump amerikai elnök döntése miatt, amely szerint az Egyesült Államok egyoldalúan kilépett az Iránnal kötött többhatalmi atomalkuból – közölte kedden Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese. Vlagyimir Csizsov orosz EU-nagykövet Brüsszelben azt mondta, hogy folytatódnak az erőfeszítések az iráni atomalku fenntartása érdekében.

“Nagyon csalódottak vagyunk, de nem ért meglepetésként” – mondta az orosz ENSZ-diplomata. Poljanszkij kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy az amerikai kormányzat döntése miatt fokozódni fog a feszültség a Közel-Keleten. Vlagyimir Csizsov orosz EU-nagykövet közben Brüsszelben azt mondta: “Nincs kétség afelől, hogy az úgynevezett JCPOA (Közös Átfogó Cselekvési Terv) fenntartására tett erőfeszítések folytatódnak” – szögezte le Csizsov röviddel Donald Trump bejelentését követően.

Tudatta, hogy Oroszország napi szinten kapcsolatban áll az egyezményt aláíró hatalmakkal, a német külügyminiszter az üggyel kapcsolatban Moszkvába utazik csütörtökön, Emmanuel Macron francia elnökkel pedig Vlagyimir Putyin orosz államfő a minap beszélt telefonon. Emellett Brüsszelben felvették a kapcsolatot EU-s országok külügyminisztereivel, s Iránnal ugyancsak állandó kapcsolatban vannak.

Csizsov szóvá tette azt is, hogy miközben Németország, Franciaország és Nagy-Britannia vezetői csak arról beszéltek, mit próbálnak tenni annak érdekében, hogy Washington atomalkuval szembeni fenntartásaira megoldást találjanak. “De őszintén szólva, egy szót sem hallottam ezekben a nyilatkozatokban arról, hogy válaszul mit ajánlanak Iránnak. És ez az egyik probléma, ami megnehezítheti a megállapodás megőrzését” – vélekedett a brüsszeli orosz nagykövet.

Irán 2015 nyarán egyezett meg az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal, Kínával és Oroszországgal, Németországgal, valamint az Európai Unióval, hogy legalább tíz évre korlátozza atomprogramját az ellene életbe léptetett szankciók fokozatos feloldásáért cserébe. Donald Trump ebből az egyezményből léptette ki az Egyesült Államokat, és visszaállította az iszlám köztársaság elleni szigorú amerikai szankciókat.

Az ENSZ-főtitkár felszólította az atomalku továbbra is részes feleit, hogy tartsák magukat a megállapodáshoz

Miután az Egyesült Államok kedden bejelentette, hogy felmondja az iráni atomprogramról szóló 2015-ös egyezményt, az ENSZ-főtitkár felszólította a szerződés (JCPOA, Közös Átfogó Cselekvési Terv) továbbra is részes feleit, hogy tartsák magukat a megállapodásban foglaltakhoz.

António Guterres keddi közleményében súlyosan aggasztónak nevezte Donald Trump amerikai elnök döntését. Mint mondta, az úgynevezett atomalku a nemzetközi, illetve a regionális békét és biztonságot hivatott elősegíteni, s felszólította az ENSZ-tagállamokat az egyezmény támogatására.

“Létfontosságú, hogy a terv végrehajtásával kapcsolatos minden aggályt a JCPOA-ban lefektetett mechanizmusokon keresztül rendezzenek. A JCPOA-hoz nem közvetlenül kapcsolódó ügyeket pedig elfogulatlanul, az egyezmény és vívmányainak a megtartásával kell megoldani” – mondta Guterres.

Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren Trump döntését követően bejelentette, hogy Párizs olyan, az iráni atomprogramról szóló szélesebb megállapodáson fog dolgozni, amely lefedi majd az iszlám köztársaság regionális tevékenységét, illetve ballisztikusrakéta-programját is.

Irán 2015 nyarán egyezett meg az Egyesült Államokkal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal, Kínával és Oroszországgal, Németországgal, valamint az Európai Unióval, hogy legalább tíz évre korlátozza atomprogramját az ellene életbe léptetett szankciók fokozatos feloldásáért cserébe.