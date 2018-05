Erdogan élesen bírálta a Korán módosítására vonatkozó felhívást

Recep Tayyip Erdogan török elnök élesen bírálta kedden a Korán módosítására vonatkozó, a Le Parisien című francia napilapban április 22-én megjelent felhívást.

„Kik vagytok ti, hogy támadást intéztek a szent írásunk ellen?” – hangoztatta Erdogan az ankarai parlamentben, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) frakciója előtt mondott beszédében.

A háromszáz francia közéleti személyiség által jegyzett, az “iszlamista radikalizmusból fakadó újfajta antiszemitizmus” elleni kiáltványban, az aláírók azt követelték, hogy a muszlim vallási hatóságok nyilvánítsanak érvénytelennek egyes Korán verseket, amelyek “zsidók, keresztények és hitetlenek megbüntetésére vagy meggyilkolására szólítanak fel”. A muszlimok ugyanakkor a Korán egészében az isteni megnyilatkozást látják.

„Olvasták-e valaha saját szent irataikat? A Bibliát vagy a Tórát?” – kérdezte a török államfő. „Amennyiben olvasták volna őket, úgy valószínűleg betiltanák az Újszövetséget” – tette hozzá Erdogan.

Egy másik beszédében a török elnök azzal vádolta meg a kiáltvány aláíróit, hogy nem különböznek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet híveitől. Bekir Bozdag török kormányszóvivő emellett „barbároknak” nevezte a dokumentumot kézjegyükkel ellátókat.

Kemal Kilicdaroglu, az ellenzéki, kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője pedig így fogalmazott: „nem a szent Korán visszamaradott, hanem ti”.

Nicolas Sarkozy volt jobboldali államfő mellett három volt miniszterelnök, a szocialista Bernard Cazeneuve és Manuel Valls, a konzervatív Jean-Pierre Raffarin, valamint Párizs volt baloldali polgármestere, Bertrand Delanoe és a jobboldali Köztársaságiak vezetője, Laurent Wauquiez is aláírta a dokumentumot, amelyen Charles Aznavour énekes és Gérard Depardieu filmsztár kézjegye is szerepel, valamint zsidó, muzulmán és katolikus vallási vezetők is csatlakoztak a felhíváshoz. A dokumentum elítéli azt is, hogy a média nem beszél arról, hogy egyes francia városrészekben „csendes etnikai tisztogatás” folyik.

Az írást számos muszlim országban bírálták, de Törökországban csak a hétvégén figyeltek fel rá.