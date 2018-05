Egyetlen cent támogatást sem lehet elvonni a gazdáktól

Brüsszelben tovább trükköznek azért, hogy politikai értelemben megbüntessék azokat a tagállamokat, amelyek az erős tagállamok Európáját szeretnék megvalósítani – nyilatkozta a Kossuth Rádióban az uniós agrárgazdasági támogatások csökkentése kapcsán a Magosz elnöke.

Jakab István a politikai és gazdasági megregulázásról is beszélt, és hangsúlyozta, hogy Európa versenyképességének érdekében egyetlen centet sem lehet elvonni a támogatásokból.

Az Európai Bizottság szerdán ismertette javaslatát az Európai Parlamentben, amelyben az agrártámogatások és a kohéziós alapok mintegy ötszázalékos csökkentését kezdeményezi. Ezzel párhuzamosan változnának a kifizetési feltételek is, és megjelenne egy új követelmény, a jogállamiság.

Az elmúlt években több szakértő is többféleképpen latolgatta az esélyeket, és azzal is foglalkoztak, hogy mennyi pénzre számíthatnak a gazdák, ha az unió csökkentené az agrártámogatásokat. Volt, aki az öt százalékot meghaladó mértékű csökkentésre gondolt, azonban Magyarország, Franciaország és a V4-ek is elfogadhatatlannak tartják az agrártámogatások csökkentését.



„Egyetlen centet sem lehet elvonni”

„Természetes dolog, hogy a támogatás nem ajándék, a felzárkózási forrás nem ajándékot jelent számunkra, hanem azt jelenti, hogy egyenrangú partnerként tudjunk az unió tagjaiként működni” – magyarázta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke. Jakab István hozzátette, jelen pillanatban ez az elképzelések szerint lehetetlen.

„Valamit tisztáznunk kell: egyetlen centet sem lehet elvonni. Európa versenyképes kell, hogy maradjon” – szögezte le a Magosz-elnök.

Kifejtette, Brüsszelben tovább trükköznek azért, hogy politikai értelemben megbüntessék azokat a tagállamokat, amelyek az erős tagállamok Európáját szeretnék megvalósítani, és kiszámítható, stabil gazdálkodási feltételeket akarnak. Úgy vélekedett, itt még rengeteg vita lesz, sem az öt-, sem a hatszázalékos csökkentés nem elfogadható.

„Politikai és gazdasági megregulázás”

Jakab István arra is felhívta a figyelmet, hogy a bizottság önmaga számára óriási pénzügyi keretet és szabad kezet kíván biztosítani, ugyanakkor a migránsok ellátására egyfajta „lopakodó jogalkotási folyamat során” jelentős összegeket kíván fordítani, és mindezt a vidéktől, a gazdáktól veszi el, pontosan azoktól, akik az európai polgárok számára egészséges élelmiszereket biztosítanak.

A Magosz elnöke továbbá politikai és gazdasági megregulázásról is beszélt. „Gazdasági értelemben megregulázni a parasztságot, politikai értelemben úgyszintén: azokat a tagállamokat, amelyek egy erős Európában érdekeltek” – részletezte Jakab István.

A támogatás a gazdák versenyképességének az alapja

Továbbá kiemelte, azt még nem is érzékeljük, hogy a migránsok részére történő forráselvonás mit jelent a későbbiekben, hiszen ha ez egyik módon nem megy, akkor majd máshogy próbálják meg a forrásokat elvonni. Azzal kapcsolatban, hogy a jogállamisághoz kötnék a támogatások kifizetését, úgy vélekedett: a költségvetést eddig egyhangú szavazással fogadták el, most azonban arról van szó, hogy az Európa Tanács többségi határozattal dönthessen arról, hogy elfogadja-e a bizottság javaslatát, amely az elnök szerint a renitens tagállamok megregulázása lesz. Kijelentette, ez elfogadhatatlan.

„Ahogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, azokat a feltételeket kívánjuk megtartani. Nem volt szó migránsokról, nem volt szó támogatásmegvonásról, nem volt szó csökkentésről, nem volt szó megregulázásról” – mondta.

Jakab István kifejtette: Magyarországnak egyetlen szempontja van, ez pedig, hogy a kétpilléres támogatási rendszer megmaradjon, és ne lehessen elvonni, valamint normatív alapon legyen meg a támogatás, ugyanis ez az összes gazda versenyképességének alapja.