Charles de Marcilly: Óvatosan kell kezelni a Macron népszerűségégével kapcsolatos adatokat

Egy éve iktatták be Emmanuel Macron francia államfőt. A közvélemény-kutatások szerint folyamatosan csökken népszerűsége, ma már a franciák csaknem hatvan százaléka utasítja el politikáját. A szakértők úgy vélik, hogy az intézkedések jó részét Macron az Európai Bizottság tanácsára hajtja végre. Az M1 aktuális csatorna Charles de Marcillyvel, a Robert Schuman Alapítvány brüsszeli képviseletének vezetőjével készített exkluzív interjút.

A francia elnök mandátumának első évéről közölt felmérést a konzervatív Le Figaro, Emmanuel Macron hivatalba lépésének évfordulóján. Az adatok szerint tízből hat megkérdezett nem örülne neki, ha Macron a második elnöki ciklusra is jelöltetné magát, majd 2022-ben.

Franciaországban egy hónapja tart a vasutassztrájk, a május elsejei demonstrációk tömegeket vittek utcára, korábban pedig számos tüntetésnek erőszakos módon vetett véget a rendőrség.

Charles de Marcilly elmondta: az ilyesmi rendszeresen előfordul, nincs szó válságról, öt évenként mindig megtörténik.

„Ez velejár egy új kormánnyal, ami ha hivatalba lép, mindig reformokat akar csinálni. Az viszont igaz, hogy nem egyszerű dolog Franciaországban végigvinni egy reformot, de szerintem a válság szó itt kicsit erős” – fogalmazott.



A szavazatok 66 százalékával választották elnökké

A BBC már tavaly augusztusban azt írta, hogy évtizedek óta egyetlen francia elnök sem veszített népszerűségéből annyit, és olyan gyorsan, mint Macron, akinek a népszerűsége három hónappal megválasztása után 40 százalékra esett, pedig májusban a szavazatok 66 százalékával választották elnökké.

Charles de Marcilly szerint van egy hiba Emmanuel Macron megválasztásának értékelésében. „Európa számára ő az, aki legyőzte Marine Le Pent. De mi, franciák, alapvetően tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon-nagyon kevés esélye volt annak, hogy Marine Le Pent megválasszák francia elnöknek. Lehetséges, de kicsi a valószínűsége a francia választási rendszer miatt” – mondta.

Nagyok a várakozások a megválasztása miatt

„Az első forduló eredményére érdemes figyelni, amellyel kapcsolatban tudjuk, hogy Emmanuel Macron 23 százalékot szerzett, ennyi a bázisa. Ezért kell óvatosnak lennünk. Természetesen nagyok a várakozások a megválasztása miatt, különösen Brüsszelben, hiszen olyan programmal választották meg, amelynek alapja egy erősebb Európai Unió volt. Ez teljesen igaz, de nem a franciák 100 százaléka sorakozott fel mögötte” – közölte.

„Így a népszerűségével kapcsolatos adatokat is óvatosan érdemes kezelni. Hiszen attól, hogy ő lett Franciaország elnöke, nem mindenki ismeri el őt, és támogatja a politikáját. De ettől még nincs válság Franciaországban. Ez van szinte mindig, elégedetlenség alakul ki az új kormánnyal szemben, amint elkezdi a tervezett reformokat” – vélekedett Charles de Marcilly.

Macron az elnökválasztáson, de utána a parlamenti választáson is erős többséget szerzett. Megszerezte a támogatást, megvan a mandátuma ahhoz, hogy megreformálja az országot. A szándékaival kapcsolatban egyértelmű volt, hogy mit akar csinálni, és ha megnézzük, hogy az Európai Bizottság mit tanácsol a francia kormánynak, hogy milyen reformokra lenne szükség, akkor Emmanuel Macron programjában mindez visszaköszön – mondta.

Emmanuel Macron francia elnök politikája ellen tiltakoznak tüntetők Párizsban 2018. május 5-én. (MTI/AP/Francois Mori)

Macron liberalizálná a hagyományos ágazatokat

„Macronizmus” – már a neve is megvan annak a módszernek, ahogy a francia elnök dolgozik. Óvatoskodás helyett több területen egyszerre hajtja végre reformok sokaságát a francia kormány: módosítja a munka törvénykönyvét, hogy könnyebb legyen embereket felvenni és elbocsátani, konszolidálja a minden évben folyamatosan veszteséget termelő állami vasutat, átalakítja a felsőoktatási felvételi rendszert és a bevándorlási szabályokat is.

Kezdeti eredmények már vannak, de a gazdasági elemzők erre azt mondják, hogy azok még az előző elnök, Francois Holland utolsó intézkedéseinek köszönhetők.

Charles de Marcilly szerint Macron számára egyértelmű, hogy egy modernebb Franciaország kialakítására kapott felhatalmazást a választóktól. „Ezért akarja liberalizálni a régi, hagyományos ágazatokat, ezért akar hozzányúlni régóta esedékes adózási kérdésekhez, ilyenkor van, aki jól jár ezzel, van, és van, aki veszít vele” – vélekedett.

„Tevékeny akar lenni a világ előtt is, láthatjuk, hogy Amerikában járt, hogy kemény fellépést sürgetett Putyinnal, vagy Erdogannal, azonnal javaslatokkal állt elő az uniós partnerek számára is, vagyis valóban az különbözteti meg az elődeitől, hogy mindent egyszerre akar csinálni” – mondta.

A francia szakszervezetek nem támogatják a reformokat

Charles de Marcilly arról is beszélt, hogy a francia szakszervezetek nem a reformok mellett állnak. „Ha Macron sürgeti a reformokat, akkor a szakszervezetek természetes módon fordulnak a sztrájk eszközéhez, mert nem értenek egyet a célokkal. De ez rendszeresen előfordult az elmúlt 40 évben, ha valaki nekilátna, hogy megreformálja az állami szektort, az emberek ellenállnak, mert nem akarnak változást” – fogalmazott.

„A közszolgálat modernizációja a cél, az állami szolgáltatások átalakítása, hiszen a dolgozók helyzetére vonatkozó szabályozások mintegy negyven éve keletkeztek. Már nem a hetvenes éveket írjuk, megváltoztak a körülmények, és ezért mondja Macron, hogy nekünk is változnunk kell, modernebbnek kell lennünk, és ezért kell átalakítani a jövendőbeli munkaszerződéseket” – fűzte hozzá.

Fontos ígéret volt, hogy a „startupok” országává kívánja tenni Franciaországot

Emmanuel Macron egyik fontos ígérete volt, hogy a „startupok” országává kívánja tenni Franciaországot. Megválasztása után alakultak is sorra az új cégek. Van is hová fejlődnie Franciaországnak a versenyképesség tekintetében, hiszen már több elnök is panaszkodott arra, hogy a cégek nem tartják elég vonzónak a francia gazdasági környezetet, és inkább áttelepülnek a szomszédos Németországba.

Charles de Marcilly elmondta: ha Németországhoz hasonlítjuk magunkat, akkor el kell ismerni, hogy jóval kevésbé vagyunk versenyképesek, ami három tényező következménye.

„Az első, az adminisztratív terhek. Sokkal nehezebb kis- és középvállalkozásokat alakítani Franciaországban, mint Németországban. De még nehezebb ezeknek a vállalkozásoknak fennmaradniuk. Ennek a második tényező az oka, amely szerint több adót kell fizetni nálunk. A francia kormánynak tehát arra kell figyelnie, hogy csökkentse az adókat, mert a jelenlegi helyzet a versenyképességet rontja” – közölte.

„A harmadik pedig az állami szektor magas részaránya. Ma Franciaországban az emberek 20 százalékának az állam a munkaadója, ami meglehetősen magas. Ezen a három tényezőn lehet, hogy Macron próbál valamilyen modernizációval változtatni, liberalizálni, hogy könnyebb legyen beruházni, vállalkozni Franciaországban, munkahelyet létrehozni, a kedvezőbb vállalkozási környezet kialakításával” – fűzte hozzá.