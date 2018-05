Nógrádi: A harmadik világháború valószínűsége minimális, de a kis háborúké jelentősen emelkedett

A világ geopolitikai erőegyensúlya egyre inkább eltolódik az utóbbi években. Az Egyesült Államok hegemóniájának relatív gyengülése, az ázsiai gazdaságok felemelkedése, és különösen Kína egyre növekvő politikai, gazdasági szerepe új viszonyokat hoz létre az egész nemzetközi rendszerben.

A jelenlegi geopolitikai helyzetben tartalmilag egy új hidegháborúról beszélhetünk – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában. Kiemelte: a bipoláris világrendszer szétesését követő időszakhoz képest mára már minden megváltozott.

A harmadik világháború valószínűsége ugyan minimális, de az úgynevezett kis háborúké jelentősen emelkedett – mutatott rá a szakértő. Emlékeztetett, hogy jelenleg is közel két tucat ilyen konfliktus zajlik világszerte.



A nemzetközi erőegyensúly kapcsán fontosnak tartotta leszögezni, hogy az Egyesült Államok messze megelőz mindenkit, de Kína pozíciói is egyre inkább erősödnek, és ott van még Oroszország is, amivel szintén számolni kell. Nógrádi úgy látja, hogy Szíriában „helyettesek háborúja” zajlik Moszkva és Washington részvételével, így az összetűzéseknek csak akkor lehet vége, ha a két fél megegyezik egymással, de ez a jelenlegi feszült viszonyban igencsak kérdéses. Itt jegyezte meg a szakértő, hogy Condoleeza Rice, a Bush-adminisztráció egyik volt külügyminisztere, geopolitikai szakértőként, a konfliktus kezdetén még gyors rendezést várt, de a harcok már hét éve tartanak.

A másik nagy konfliktusgóc, Afganisztán kapcsán Nógrádi György emlékeztetett, hogy a közép-ázsiai országban már generációk óta nem ismerik a békét. 1979 bevonultak a szovjet csapatok, de már évekkel előtte is fegyveres válság zajlott a területen. A közel négy évtizede – változó intenzitással –folyó háborúban, a helyzetet reménytelennek értékelte a szakértő. Rámutatott: Afganisztánban az elmúlt években sem a béke, sem a jólét nem következett be.

Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az új tendenciák szerint a hangsúly egyre inkább áthelyeződik a kibertérre, és valóságos kiberhadseregek jönnek létre szerte a világon. Az információs hálózatok védelmének tehát komoly szerep jut majd a jövő konfliktusaiban.

Nógrádi megemlítette, hogy a világ egyik legjobb hírszerzője, a CIA alkalmazottja nemrég arról beszélt, hogy míg korábban az információk 80 százalékát a saját hírszerzőiktől, és 20 százalékát a szövetségesektől kapták, addig ez az arány mostanra felcserélődött. Ugyanakkor fontos újdonság az is, hogy „mindenki mindenkit lehallgat”, tette hozzá.

Megjegyezte, hogy az erőviszonyok tekintetében korántsem csak a katonai, hanem nagyon sok egyéb tényező is dominál. Nógrádi szerint Magyarország a Nyugat stabil tagja, de alapvető érdek, hogy a keletiekkel is jó kapcsolatot tartsunk, ami tükröződik is a magyar külpolitikában. Ebbe azonban a migrációs válság is beleszól. A migránsok Európa leggazdagabb országaiba mennek, ami ellen kezdetben csak a magyarok, aztán a V4 többi tagja szólalt fel. De mostanra már nyugaton is egyre többen osztják ez a nézetet. A szakértő szerencsétlennek nevezte, hogy az ezzel kapcsolatos események gyorsabban alakultak, mint ahogy a válaszreakciók megszülethettek.