A franciák többsége nem szereti Macront

A franciák többsége (55 százalék) negatívnak, 45 százaléka pedig pozitívnak ítéli meg az egy évvel ezelőtt elnökké választott Emmanuel Macron politikáját. Azt viszont a megkérdezettek 73 százaléka elismeri, hogy az államfő elmúlt egyéves tevékenysége teljesen megfelel a választási kampányban megígért programjának.

A párizsi politikatudományi kutatóközpontnak (CEVIPOF) az Ipsos közvélemény-kutatóintézettel, a Le Monde című napilappal és a Jean Jaures alapítvánnyal közösen készített tanulmánya arra világít rá, hogy a hagyományos francia politikai berendezkedést Emmanuel Macron elnökké választása hosszú távra robbantotta szét, így az ellenzéki térfélen, sem a hagyományos jobb- és baloldalon, sem a radikális pártoknál jelenleg nincs nála népszerűbb és hitelesebb politikus, és elődjeinél, Francois Hollande-nál és Nicolas Sarkozynál is népszerűbb az államfő.

Párizsi tüntetés Macron ellen 2018. május 5-én. (EPA/YOAN VALAT)

A franciák elsősorban Emmanuel Macron szociális politikájával (munkanélküliség, egészségügy, oktatás, adópolitika), tekintélyelvű irányításával és a bevándorlás kezelésével elégedetlenek, a reformok (munkajog, vasút) terén, a külpolitikában és a terrorizmus elleni küzdelemben viszont sikeresnek ítélik meg.

A Le Monde című napilap kommentárja azt emeli ki, hogy annak ellenére, hogy a 2017. május 7-i elnökválasztás második fordulójában 66 százalékkal elnökké választott Emmanuel Macronra a választók egy jelentős része csak azért szavazott, hogy feltartóztassa Marine Le Pent, a Nemzeti Front jelöltjét, a rá szavazók 56 százaléka továbbra is támogatja politikáját.

Az elnök saját szavazótábora, a Köztársaság Lendületben támogatói 93 százaléka elégedett az elnök politikájával. A legnegatívabban a radikális baloldalon, a Lázadó Franciaország választói (78 százaléka) és a radikális jobboldali Nemzeti Front tábora (85 százaléka) ítéli meg az elnök elmúlt éves tevékenységét, azaz az elemzők szerint Macronnak sikerült megtartania magát a centrumban.

A franciák 66 százaléka elégedetlen Emmanuel Macron bevándorlási politikájával, 70 százalékuk szerint a nyugdíjrendszert az elnök nem tudja megőrizni, 72 százalék szerint romlik az egészségügy helyzete, 78 százalék szerint nem javul a franciák vásárlóereje és 78 százalékuk szerint nem csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek.A franciák a munkanélküliség elleni küzdelem kérdésében a legmegosztottabbak, 49 százalék elégedett, 51 százalék pedig nem, hasonló eredményt mutat a közoktatási reform és a közbiztonság helyzete is.

A tanulmány arra is felhívta a figyelmet, hogy Emmanuel Macronnak az is kedvez, hogy nincsen hiteles kihívója az ellenzéki térfélen. A franciák a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchont látják a legerősebb ellenzéki politikusnak, de csak 14 százalékuk gondolja azt, hogy jobb elnök lenne mint Macron. A radikális jobboldali Marine Le Penről is a megkérdezettek 14 százaléka gondolja ezt, Laurent Wauqiez, a jobbközép Köztársaságiak elnöke a franciák 8 százaléka szerint lenne jobb elnök mint Macron, a szocialista Olivier Faure-ban pedig alig 4 százalék bízik.