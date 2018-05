Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban

A szervezők szerint 40 ezer résztvevőre számítottak, de becsléseik szerint 80 ezren jelenhettek meg a meneten.

A skót rendőrség 35 ezer főre becsülte a felvonulók számát. Az All Under One Banner nevű szervezet önmagát függetlenségpárti szervezetként jellemzi, amelynek „központi célja, hogy rendszeres időközönként szervezzen meneteket, míg Skócia el nem nyeri függetlenségét”. A szervezet hangsúlyozza: nyitva áll mindazok előtt, akik egy független országban akarnak élni.

Képünk illusztráció. (MTI/EPA/Robert Perry)

Neil Mackay, a szervezet társkoordinátora meggyőződését fejezte ki, hogy még Nagy-Britannia 2021-ben várható európai uniós kiválása előtt ismét népszavazást tartanak Skócia függetlenségéről.