Szigorítana a migrációs szabályokon a svéd szociáldemokrata párt

A kormányzó svéd szociáldemokrata párt tovább szigorítana a migrációs szabályokon addig is, amíg az Európai Unió nem vezet be közös menekültügyi politikát - jelentette be pénteken közös sajtótájékoztatóján Stefan Löfven miniszterelnök és Heléne Fritzon bevándorlási miniszter.