Az elnökválasztási kampány része a román elnök és kormányfő vitája

A 2019-es előre hozott elnökválasztás korai kampányindítójának tekinthető a román államfő és a kormányfő vitája – mondta Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Klaus Iohannis államfő a napokban lemondásra szólította fel Viorica Dancila miniszterelnököt, aki egy hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy semmi okát nem látja annak, hogy leköszönjön.

Pászkán Zsolt kifejtette: a vita háttérében az áll, hogy a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) „frontális támadást” indított azon a három területen, ahol az elnöknek hatásköre van. A három terület az igazságügy, az ügyészek kinevezése, a hadsereg, a titkosszolgálatok ügye, valamint a külpolitika – tette hozzá.



A legutóbbi támadás éppen ezen a területen történt. Két hete jelentette be Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének és képviselőház vezetője, hogy Románia áthelyezi Jeruzsálembe izraeli nagykövetségét. A bejelentés szembemenne az ENSZ határozatával és az Európai Unió álláspontjával, és még a kormányülés előtt jelentették be, amelyről az államfő nem is tudott.

Liviu Dragneának a célja kettős – fogalmazott a szakértő. Ha mégsem sikerülne megnyernie pártjának az elnökválasztást, akkor a céljuk, hogy annyira kiüresítsék az elnöki funkciót, hogy már ne akadályozza a későbbi kormányzást – mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője.

A nagykövetség áthelyezésére nem elegendő csak a román kormány határozata, mert annak ahhoz Klaus Johannis jóváhagyása is szükséges.

Pászkán Zsolt szerint kényelmetlen helyzetbe akarták hozni az államfőt azzal, hogy választásra kényszerítsék: vagy az amerikai szövetségesével helyezkedik azonos platformra, vagy az európai uniós szövetségesekkel.

Az amúgy is korlátozott hatáskörrel rendelkező Klaus Iohannist egyik fő hatáskörében kerülték meg, és erre lehetett válasz, hogy lemondásra szólította fel a Viorica Dancila miniszterelnököt a napokban – fogalmazott. Klaus Iohannis részéről ez egy szimbolikus gesztus volt, hogy harcolni fog a hatásköreiért – mondta a szakértő.

A kormányfő kinevezésekor az elnök nem élt fenntartásaival, és jogilag nincs módja leváltani, mert a miniszterelnöktől csak a parlament vonhatja meg a bizalmat, és kényszerítheti távozásra.